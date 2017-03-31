Фото: в Viru Keskus откроется новый магазин Monton

«Раньше наши клиенты могли покупать одежду фирмы Monton только в отделе женской одежды Kaubamaja. Но в этот юбилейный год мы решили открыть отдельный магазин в центре Viru», - прокомментировала член правления организации торговли в розницу Baltika Grup Eesti Тийна Варамяэ.

«Конечно, мы гарантируем еще более качественное обслуживание, подходящий выбор одежды и надеемся предоставить вам еще более занятный шопинг», - добавила она.

В новом магазине вас будет ждать уже свежая весенняя коллекция.