Фото: в Viru Keskus откроется новый магазин Monton
31 марта 2017 г., 12:47
На втором этаже торгового центра Viru Keskus сегодня открывается обновленный магазин Monton.
«Раньше наши клиенты могли покупать одежду фирмы Monton только в отделе женской одежды Kaubamaja. Но в этот юбилейный год мы решили открыть отдельный магазин в центре Viru», - прокомментировала член правления организации торговли в розницу Baltika Grup Eesti Тийна Варамяэ.
«Конечно, мы гарантируем еще более качественное обслуживание, подходящий выбор одежды и надеемся предоставить вам еще более занятный шопинг», - добавила она.
В новом магазине вас будет ждать уже свежая весенняя коллекция.