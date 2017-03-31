В России открылось модельное агентство для пожилых людей Oldushka

Игорь Гавар в комментарии сайту «Собака.ru»:

«Модельное агентство выросло из моего блога «Олдушка» — не раз мне звонили из СМИ и просили найти им кого-то для съемки. Так, герои блога снимались для «Афиши», Bosco Magazine, Sony и других.

Сейчас в нашей базе семь моделей, среди которых — двое мужчин. Половина участников пришли в проект благодаря моим знакомствам из блога. С остальными я познакомился на улице или через знакомых — если вижу человека, который соответствует моим представлениям о красоте, обязательно подхожу и предлагаю.

Наше агентство базируется в Москве, так как в столице больше развита индустрия, и, соответственно, выше спрос. Одна женщина из Петербурга — мы вскоре отснимем с ней модельные тесты. База будет расширяться».

Напомним, что Игорь Гавар с 2011 года фотографирует русских бабушек из Омска, Санкт-Петербурга и Москвы. В своем блоге «Олдушка» он исследует взаимосвязь между костюмом и жизнью старшей возрастной группы. Героини «Олдушки» — актрисы, стюардессы, учительницы, бухгалтеры, машинистки и смотрительницы «Эрмитажа».