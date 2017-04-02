Что вы делаете не так?!

Например, вы сильно трете волосы полотенцем, пытаясь их таким образом высушить. А волосы после мытья становятся хрупкими, ломкими, особенно длинные. Полотенце их ломает. Мокрые волосы надо лишь слегка прижимать, поглаживать мягкой тканью, желательно не махровой, а пористой, легко впитывающей влагу. Лучше всего подойдет «вафельное» полотенце. На худой конец можно использовать старую и мягкую, много раз стиранную чистую футболку.

Или вы расчесываете мокрые волосы – и при этом опять-таки сильно их повреждаете. Разумнее расчесать волосы до мытья. Они лучше промоются и не образуют колтунов и узлов. Если же необходимо расчесать мокрые волосы, то нанесите сначала на них бальзам, проработайтет каждую прядь пальцами и лишь после этого осторожно пройдитесь расческой с крупными редкими зубьями.

Бальзам лучше впитается, одновременно защищая волосы в ходе расчесывания. Затем бережно ополосните волосы и больше уже не расчесывайте – пусть высохнут сами.

Вы не пользуетесь бальзамами. Возможно, вам кажется, что так вы экономите время и деньги. Но бальзам для волос – то же самое, что увлажняющий крем для кожи. Если вы действительно все время так уж спешите, то обзаведитесь бальзамом быстрого действия или таким, который не нужно смывать.

Возможно, вы отказываетесь от бальзамов потому, что ваши волосы после них кажутся жирноватыми и тяжелыми. Но это означает лишь одно: вы выбрали не тот бальзам. Смените его на более легкий. Проконсультируйтесь со своим парикмахером, он даст дельный совет исходя из особенностей ваших волос.

О том, почему нельзя укладывать в прическу еще влажные волосы, почему необходимо расчесывать волосы по всей длине, почему иногда нужно отдыхать от кос и конского хвоста, как правильно делать горячую укладку и как правильно пользоваться лаком для волос – обо всем этом читайте в полной версии статьи в мартовском номере журнала «Яна».