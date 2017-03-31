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Наконец-то: дизайнер Кристийна Вийрпалу нашла свои платья

Krasotka.ee
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ФОТО: Indrek Galetin/ Marc Wainwright

Напомним, что в начале марта у дизайнера Кристины Вийрпалу пропала при перелетах коллекция платьев на сумму в сто тысяч евро, с которой она должна была появится на Неделе моды в Париже.

Наконец, стало известно, кто виноват в пропаже.

«Авиафирма KLM признала свою вину», - сказала Вийрпалу и добавила, что больше не будет так перевозить вещи, передает Elu24.

Представитель фирмы Nordica Тоомас Уйбо сказал, что они сделали все, чтобы помочь поискам: «Для нас важны все наши рейсы. В день пропажи мы не покидали контору до 12 ночи».

Scanpix


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