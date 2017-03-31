Фото: на пароме Baltic Queen прошел конкурс красоты «Miss and Mister Maxmoda 2017»

Международный конкурс ежегодно организует школа моды и танца Max Moda. В этом году приняли участие страны Балтии, Россия, Чехия, Финляндия, Украина.

Было не просто оценивать конкурсантов, поскольку каждый был по своему уникален. Участники поразили международное жюри своим талантом, умением выразить себя в визитной карточке, грамотной подаче презентации национального костюма, а что уж говорить о самой шикарной и наикрасивейшей части конкурса: презентации вечерних платьев и костюмов.

Но как и в каждом конкурсе есть победители, и… не проигравшие, так как каждый участник был удостоен уникального титула, присужденным многоуважаемым жюри. Конкурсанты соревновались межу собой за звание в разных возрастных категориях: дети, юниоры 1 и 2 категории и молодежь.

1. Мисс Фото и Мисс Шарм–Джулия Лисицина

2. Мисс Романтика- Анна Удовиченко

3. Мисс Интервью и Мисс Стиль- Анита Глобенко

4. Мисс Актриса- Мария Шебалова

5. Мисс Элегантность.- София Самсонова

6. Мисс Улыбка и Мисс Элегантность.- Анастасия Машичева

7. Мисс Стиль- Эвелина Абрамова

8. Мисс Оригинальность- Алина Кочетова

9. Мисс Элегантность- Карина Утинова

10. Мисс Фото и Мисс Модель- Наталия Баландина

11. Мис танец- Ульяна Локтионова

12. Мисс Шарм и Мисс Гламур- Тереза Путэнэ

13.Мисс Улыбка- Виктория Малышева

14.Мисс Скромность- София Слепуха

15.Мистер оригинальность-Александр Юркин

16. Мистер Фото- Евгений Удовиченко

17. Мистер Модель- Кирилл Видавский

18. Мисс танец - Екатерина Кончаковская

19.Мисс Романтика и Мисс Интервью-Маргарита Хохлова

20. Мисс Гламур – Анна Шишова

21. Мисс Модель- Кристина Видавская

22. Мисс Национальный Костюм- Анэжка Злачова

23. Мисс Актриса - Динара Кутлузаманова

Титулы «Принцесс Max Moda 2017»

1. Юниоры III Princess София Самсонова

2. Вторые Юниоры III Princess София Слепуха

3. Молодежь III Princess Анна Шишова и Маргарита Хохлова

4. Категория дети II Princess Джулия Лисицина

5. Юниоры II Princess Анастасия Машичева

6. Вторые юниоры II Princess Виктория Малышева

7. Категория Молодежь II Princess Кристина Видавская

8. Категория детиI Princess Анна Удовиченко

9. Юниоры I Princess Эвелина Абрамова

10. Вторые ЮниорыI Princess Наталия Баландина

11. Категория Молодежь I Princess Екатерина Кончаковская

12. Вторые Юниоры Prince MAX MODA 2017 - Александр Юркин

Титулы «Мисс и Мистер Max Moda 2017»

1. Категория дети MISS MAX MODA 2017 Анита Глобенко

2. Юниоры MISS MAX MODA 2017 Мария Шибалова

3. Вторые Юниоры MISS MAX MODA 2017Ульяна Локтионова

4. Вторые Юниоры MISTER MAX MODA 2017 Евгений Удовиченко

5. Категория Молодежь MISS MAX MODA 2017 Динара Кутлузаманова

6. Категория Молодежь MISTER MAX MODA 2017 Кирилл Видавский

Организаторы и гости остались очень довольны. И приглашают всех желающих принять участие в следующем году. И в свою очередь, в 2017 году этот прекрасный конкурс пройдет с еще большим размахом.