Сенсационное заявление дерматологов: женщины стареют из-за увлажняющих кремов!

Дерматолог, доктор медицинских наук Рейчел Экель утверждает: «Конечно, есть люди с сухой кожей, это их генетическая особенность. Но среди молодых девушек в возрасте 16−19 лет таковых всего 15%. В среднем в 17 лет девушки начинают ухаживать за кожей по рекомендациям матерей и подруг, телевизионной и журнальной рекламы, и первое средство, которое появляется у них, — это увлажняющий крем. И спустя пять лет обладательниц сухой кожи становится в два раза больше. А через 10 лет — в три раза. Это не совпадение, это прямое следствие негативного воздействия увлажняющих кремов на кожу!»

С точки зрения Рейчел Экель, крем удерживает на поверхности кожи грязь, притягивает вредные токсины, мешает естественному процессу отшелушивания омертвевших клеток, закупоривает поры, нарушает природную способность кожи увлажняться и восстанавливаться. И как результат — кожа увядает, стареет, регулярно вскакивают прыщи, пишет Naget.ru.

«Увлажняющие кремы — это обычно смесь воды и масел, которые удерживают влагу внутри кожи, не позволяя ей испаряться, — поясняет доктор Экель, — плюс увлажнители, которые подтягивают воду из нижних слоев дермы к поверхности. И иногда — молекулы, которые притягивают влагу из воздуха, вроде гиалуроновой кислоты. Благодаря их действию мы избавляемся от чувства стянутости. Но мы забываем о том, что гиалуроновая кислота в норме вырабатывается нашим организмом, причем в достаточном количестве. И чем больше мы увлажняем кожу, тем хуже она увлажняется сама. Вступив в этот порочный круг, мы уже не можем его разорвать».

Что вместо крема?

«Кожный покров полностью обновляется за шесть недель, но с возрастом этот процесс замедляется, — продолжает доктор. — Омертвевшие клетки скапливаются на поверхности и вызывают чувство сухости. Что делает женщина? Она наносит увлажняющий крем. Между тем все, что ей нужно, — это хорошее очищение! Легкая эксфолиация, регулярная, щадящая, но постоянная: вот единственный рецепт ухода за собой, который я могу дать. Это действительно эффективно и полезно для кожи, и это подтверждают мои исследования».

«Влага живет в нашей коже в особой пористой структуре, которую дерматологи называют гликозаминогликанами, — объясняет доктор Эйкель. — Эта вода запечатана в коже, защищена барьером — роговым слоем. Этот верхний слой как кирпичная стена, в которой роль кирпичей играют жиры и протеины. Кроме того, верхний слой вырабатывает жизненно важные натуральные увлажняющие факторы — аминокислоты, мочевину и молочную кислоту. Это сохраняет кожу эластичной, сохраняет защитную функцию кожи и регулирует ее естественное отшелушивание.

Вы начинаете регулярно наносить крем — и клетки кожи получают информацию: влаги достаточно. К чему устраивать кризис перепроизводства? Сначала все идет хорошо, вам 25 лет, вы наносите крем, стянутость исчезает, лицо выглядит прекрасно. Но с возрастом вам требуется все больше крема, все плотнее становится его текстура, а коже все мало, мало и — привет, ранние морщины. А если ваше средство содержит много масел и жиров — то к морщинам присоединяется акне».

«Сыворотки с витаминами, эксфолиация и ретинол: это все, что нужно вашей коже, — утверждает доктор. — Это позволит компенсировать замедление восстановительных процессов, ускорит рост молодых клеток кожи и не даст роговому слою стать слишком толстым».

С ней согласна доктор Сара Тонкс:

«Посмотрите на это фото: Джо Томпсон, 57 лет, с юности пользовалась увлажняющими кремами на постоянной основе. По совету доктора Тонкс она отказалась от кремов и в течение месяца пользовалась только отшелушивающими средствами. Впечатляет, не правда ли?»

Так что же, выбросить все увлажняющие кремы?

«Не стоит торопиться с выводами, — говорит доктор Стефани Уильямс, сотрудник Европейского научно-исследовательского центра дерматологии. — В любом случае следует защищать кожу от ультрафиолета. Просто обращайте внимание на состав средств и следите за тем, чтобы их текстура была максимально легкой».

Профессор Мари Лоден из шведского Института дерматологии еще более осторожна в высказываниях: «Исследование, безусловно, интересное, однако мне бы хотелось более полных данных, поскольку современный мир с его смогом, выхлопами, нарушенной экосистемой и прочими стрессовыми для кожи факторами может влиять на процесс старения еще худшим образом, нежели использование увлажняющего крема. Но я согласна с тем, что перекладывание естественных функций кожи на кремы и лосьоны ее расхолаживает и расслабляет, что не есть хорошо».