Видео: он собрал толпу, чтобы сделать предложение, но все пошло не так...

Не говоря уж о том, что в идеале предложение делается всего раз в жизни — поэтому хочется постараться и не напортачить, пишет Soulpost.ru.

Однако не всем парням удается сделать это так, как мечталось. Например, этот парень решил попросить руки и сердца у своей избранницы в общественном месте — в торгово-развлекательном центре.

Как видно на видео, мужчина в нарядном синем костюме сначала сам собрал вокруг себя толпу. Чтобы его девушка могла запомнить его жест.

Люди воодушевились: все достали телефоны, стали снимать. К сожалению, все пошло не по плану.

Когда девушка пришла, парень сказал ей: «Бэби, ты для меня — все. Эти четыре года были лучшими годами в моей жизни. Я ждал этого момента. Наконец-то я здесь и я счастлив. Я готов сделать тебя своей. У меня только один вопрос… Выйдешь ли ты за меня?»

А дальше случилась неожиданность… она сказала «нет»! Хуже всего — реакция толпы. Люди стали хохотать, продолжая снимать происходящее на телефоны! И лишь один-единственный мужчина нашел в себе силы поддержать несчастного.

Потом оказалось, что это был розыгрыш: постановщики хотели «посмотреть на реакцию толпы.

Автор ролика написал: «Многие смеялись и лишь немногие проявили сочувствие к отвергнутому. Мы призываем всех помогать людям в беде. А не пинать их еще больнее».