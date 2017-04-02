Забудьте о ботоксе: вот самодельная маска, которая дает такой же эффект!

Так что никаких шприцов и инъекций вредной химии. Эта маска оказывает омолаживающий эффект и при этом очень полезна для кожи, пишет Lifter.com.ua.

В отличие от многих других домашних препаратов, эта маска дает мгновенный результат. Она состоит всего из четырех ингредиентов: авокадо, какао, меда и корицы.

Мед сохраняет натуральное увлажнение кожи, придавая ей мягкости и эластичности. Какао содержит антиоксиданты, которые способствуют выработке коллагена. Авокадо — одно из лучших средств против старения. Оно разглаживает морщины на лице и защищает от появления новых.

Корица содержит уникальное эфирное масло, которое действует как эффективный натуральный тоник.

Ингредиенты:

Авокадо;

3 ст. л. порошка какао;

2 ч. л. меда;

1 ч. л. корицы.

Как готовить:

Смешайте все ингредиенты и нанесите полученную смесь на лицо. Через 25 минут смойте маску теплой водой.

Для наилучшего результата наносите маску дважды в неделю.