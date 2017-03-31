Если он изменил вам один раз, он обязательно сделает это снова!

Верите вы в это или нет, новое исследование связи мозга с нечестностью, возможно, объясняет причину супружеских измен. В статье, озаглавленной «Мозг адаптируется к нечестности», говорится, что всякий раз, когда человек лжет, он чувствует себя менее виноватым, передает Lifter.com.ua.

А все потому, что отдел мозга под названием миндалевидное тело выдает отрицательную реакцию, когда мы лжем, но с каждым разом эта реакция все слабее.

Исследователи пишут: «Мы предполагаем, что притупленная реакция на многократные акты нечестности может отражать понижение эмоциональной реакции на эти решения либо на их аффективную оценку и заметность».

Нил Гарретт, соавтор этой работы и исследователь из Принстонского института нейробиологии, говорит, к изменам это относится, как и ко всему остальному: «Теоретически можно предположить, что о первой измене мы жалеем, но следующий адюльтер уже воспринимаем спокойнее — и так далее. В результате мы можем изменять чаще».

Гарретт добавляет: «Наше исследование свидетельствует о том, что основным фактором, не дающим нам совершать измену, является наша эмоциональная реакция на нее: по сути, это чувство вины. Но процесс адаптации снижает эту реакцию, позволяя нам изменять дальше.

Возможно, те, кто однажды начал изменять, но изменяли так много, что адаптировались к этому стрессу и уже не испытывают чувства вины.

По сути, невинная ложь (причем любая и неважно кому сказанная — родителям, начальству, друзьям или жене) постепенно перерастает в более серьезный обман, потому что нам становится легче врать.

Ну и есть еще социопаты, вообще неспособные ощущать чувство вины за то, что делают больно своим близким.