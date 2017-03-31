Перед приготовлением картофеля поцарапайте его вилкой: результат вас изумит

Для того, чтобы приготовить жареную картошку еще вкуснее, предлагаем вашему вниманию несколько простых приёмов:

Перед жаркой нарежьте картофель на небольшие одинаковые кусочки – это позволит им приготовиться равномерно и с одинаковой скоростью, пишет Marketium.ru.

Хорошо посолите картофель – это не только придаст ему аромат, но и вытянет лишнюю влагу, что сделает его более хрустящим.

Возьмите вилку и процарапайте картофель со всех сторон. Не обязательно оставлять на нём слишком большие углубления, просто сделайте поверхность ребристой. Это также поможет вам добиться потрясающей хрустящей корочки.