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Перед приготовлением картофеля поцарапайте его вилкой: результат вас изумит

Krasotka.ee
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Картофель. | ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Картофель – один из самых популярных гарниров едва ли не во всём мире. Он недорогой и очень сытный, а главное, сколько интересных и вкусных блюд из него можно приготовить! Ну, а самым популярным и распространённым из них, пожалуй, остаётся жареный картофель.

Для того, чтобы приготовить жареную картошку еще вкуснее, предлагаем вашему вниманию несколько простых приёмов:

Перед жаркой нарежьте картофель на небольшие одинаковые кусочки – это позволит им приготовиться равномерно и с одинаковой скоростью, пишет Marketium.ru.

Хорошо посолите картофель – это не только придаст ему аромат, но и вытянет лишнюю влагу, что сделает его более хрустящим.

Возьмите вилку и процарапайте картофель со всех сторон. Не обязательно оставлять на нём слишком большие углубления, просто сделайте поверхность ребристой. Это также поможет вам добиться потрясающей хрустящей корочки.

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