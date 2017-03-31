Главный дизайнер Bastion рассказала, как правильно выбирать платье согласно фигуре

«Главное – не мода, а то, как сидит на вас платье. Платье надо очень тщательно выбирать, чтобы оно подчеркнуло красоту его носителя», - сказала Рандлоо.

Если у вас фигура-груша, дизайнер советует носить платья А-силуэта: «Так оно подчеркнет узкие плечи и отвлечет от массивного низа. Юбка А-силуэта покажет вашу стройную талию и сделает ваши бедра визуально меньше», - считает дизайнер.

«При конусообразной фигуре я бы посоветовала носить платья в пол или простые ассиметричные платья», - говорит Рандлоо и добавляет, что ассиметричный крой привлекает внимание к ногам и отвлекает от плеч.

Если у вас спортивная фигура, дизайнер предлагает носит драпировку, что сделает вашу фигуру женственнее. «Также можете попробовать носить закругленный воротничок, что тоже добавит женственности», - добавляет Рандлоо.

Стиль ампир скорректирует фигуру-яблоко. «Такой стиль отвлечет внимание от середины тела и покажет голени», - говорит дизайнер.

Обладателям фигуры в виде песочных часов очень повезло, потому что им подойдет любой силуэт, но больше всего – облегающее платье.