Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно: мнение Васильева

Александр Васильев, известный историк моды, считает, что русские женщины — самые красивые в мире. Это, по его мнению, аксиома, но его печалит тот факт, что некоторые женщины сами портят или скрывают свою красоту.
Александр Васильев выделяет три главные ошибки, которые мешают русским женщинам выглядеть на все 100.
1. Вульгарность и неестественность
Многие женщины ошибочно думают, что слово «стильно» расположено в одном ряду с высокими каблуками и платформой, наращенными волосами, акриловыми ногтями и ярким макияжем. Васильев же считает, что все эти атрибуты придают женщинам “дешевый” вид. Если переборщить, то легко можно превратиться по виду в женщину не самого тяжелого поведения. Словом, излишний тюнинг не красит ни одну барышню, и лучше им не увлекаться, пишет Trulylove.ru.
2. Несоответствие фигуре
Почему-то многие женщины выбирают одежду не по фигуре. Пышные дамы любят облачиться в узкие блузы, обтягивающие лосины, бюстгальтер на 2–3 размера меньше. А худышки, наоборот, злоупотребляют слишком свободными одеяниями, которые скрывают не только талию, но и вообще все на свете.
3. Несоответствие возрасту
Некоторые дамы при выборе одежды совсем забывают, сколько им лет. Безусловно, женщина прекрасна в любом возрасте, но это не значит, что в 50 лет стоит увлекаться экстремальными мини-юбками, короткими топами и другими предметами одежды, которые предпочитают подростки. В любом возрасте можно красиво одеваться, и важно уметь стареть с достоинством.