Не убивайте себя: ученые доказали, что солярий вызывает рак

Как говорится в статье экспертов из Осло, ранее неоднократно делались заявления о том, что солярий может провоцировать появление онкологических заболеваний, однако последние исследования подтвердили эту теорию и позволили доказать, что солярий может даже привести непосредственно к появлению меланомы и рака кожи, пишет Rus.tvnet.lv.

В эксперименте ученых были задействованы более 140 тысяч жительниц Норвегии.

Они проходили медицинское обследование, которое подтвердило теорию о том, что солярий не просто сушит кожу, но и увеличивает риск появления разного рода заболеваний.

Так, оказалось, что у женщин, которые более 30 раз посещали солярий, риск возникновения меланомы увеличился на 32% в сравнении с теми, кто никогда не прибегал к услугам для получения искусственного загара в солярии.

Ученые заявили, что у этого существуют вполне конкретные причины, которые они могут объяснить. Было доказано, что виной тому особенность работы солярия. Так, ученые говорят, что современные аппараты для искусственного загара в 6 раз больше выделяют ультрафиолетового излучения UVA и в 2 раза больше UVB, чем летнее солнце.

Это значит, что такие лампы просто дают слишком много вредного излучения, которое нельзя сравнить даже с южным солнцем.

При этом ученые рекомендуют даже при загаре на улице пользоваться солнецезащитным кремом, чтобы избежать риска возникновения рака, а от походов в солярий вообще по возможности отказаться.

Также было доказано, что в последние годы заметно увеличилось количество людей, имеющих такое заболевание, как меланома, а также насколько уменьшается возраст таких больных.