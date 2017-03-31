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Школа дизайна наградит Рианну за заслуги перед модой

Krasotka.ee
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Рианна | ФОТО: Reuters/ AFP / Scanpix

Популярная барбадосская исполнительница получила еще одну авторитетную премию! На сей раз красотку удостоят за заслуги в области моды.

Известная R'nB-исполнительница, которая сейчас занимает должность креативного директора спортивного бренда Puma, Рианна стала одним из лауреатов премии университета Parsons School Of Design. 69-я церемония награждения пройдет 22 мая в Нью-Йорке в текущего года, пишет Ivona.bigmir.net.

Данная премия вручается сильным женщинам из fashion-индустрии, которые поддерживают молодые таланты, а также вдохновляют их на самовыражение и достижение своих целей.

« Я постоянно наблюдаю за выпускниками Parsons School, и не буду лукавить, – их проекты удивляют творческим подходом, креативной составляющей и смелыми идеями», – призналась исполнительница.

Отметим, что ранее почетную премию школы дизайна получали актриса Сара Джессика Паркер, дизайнер Донна Каран, куратор и филантроп Бэт Рудин ДеВуди, а также предприниматель Арианна Хаффингтон.

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