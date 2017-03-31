Школа дизайна наградит Рианну за заслуги перед модой

Известная R'nB-исполнительница, которая сейчас занимает должность креативного директора спортивного бренда Puma, Рианна стала одним из лауреатов премии университета Parsons School Of Design. 69-я церемония награждения пройдет 22 мая в Нью-Йорке в текущего года, пишет Ivona.bigmir.net.

Данная премия вручается сильным женщинам из fashion-индустрии, которые поддерживают молодые таланты, а также вдохновляют их на самовыражение и достижение своих целей.

« Я постоянно наблюдаю за выпускниками Parsons School, и не буду лукавить, – их проекты удивляют творческим подходом, креативной составляющей и смелыми идеями», – призналась исполнительница.

Отметим, что ранее почетную премию школы дизайна получали актриса Сара Джессика Паркер, дизайнер Донна Каран, куратор и филантроп Бэт Рудин ДеВуди, а также предприниматель Арианна Хаффингтон.