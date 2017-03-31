"Здоровые" продукты питания, которых лучше избегать

Кокосовая вода и фруктовый сок

Хотя сама по себе кокосовая вода не представляет никакого вреда для человеческого организма, полезным продуктом питания назвать ее тоже сложно. Кокосовая вода из зрелого орехового плода является отличным источником калия для организма. Но стоит отметить, что чрезмерное употребление этого продукта может привести организм к обезвоживанию, поэтому рассматривать его в качестве заменителя воды никак нельзя. Точно так и с фруктовым соком. Сам по себе он является кладезем витаминов и минералов, но он также богат сахаром. Диетологи отмечают, что стоит помнить о том, что детокс-диета на соках может привести к голоду и перепадам настроения, пишет Ivona.bigmir.net.

Нектар агавы с гранолой

Нектар агавы стал популярным в качестве более полезного заменителя кленового сиропа. Особенно его любят употреблять с гранолой или овсянкой во время завтрака. Но диетологи предупреждают, что хоть нектар агавы имеет низкий гликемический индекс и, следовательно, не вызывает высоких скачков уровня сахара в крови, в нем много фруктозы, что также неблагоприятно сказывается на фигуре. Что касается гранолы, то это тоже не лучший вариант для здорового завтрака, поскольку в ней много сахара.

Миндальное масло и миндальное молоко

Ах, миндаль, священный грааль орехов! Многие ошибочно считают, что в миндальном масле содержится меньше жиров, чем, например, в арахисовом. Именно поэтому оно и дороже. так или иначе эти оба продукта будут полезными, только если ты приготовишь их сама в домашних условиях. Точно такую репутацию имеет и арахисовое молоко. Употреблять его рекомендуется только если ты совсем не переносишь лактозу. Однако белка в таком напитке содержится очень мало. Фактически, обычная порция миндального молока составляет примерно 2% миндаля, остальное – добавки.