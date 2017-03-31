Любовница: что делать, если он оказался женат

Многие с презрением думают о женщинах, которые вынуждены занимать роль любовницы. “Да никогда! Со мной такого случиться не может“, – наверняка подумаешь ты, и очень при этом ошибешься. Бывают ситуации, когда от тебя мало что зависит. Ты – не девушка и не невеста, ты – любовница, пишет Ivona.bigmir.net.

Что же делать, когда ты понимаешь, что ты – другая женщина?

1. Посмотри на себя в зеркало и повтори много раз подряд, что ты – хороший человек

Для начала посмотри на ситуацию трезво и никому об этом не рассказывай. Если ты действительно любишь этого человека и не можешь с ним расстаться, то до момента, когда ты примешь окончательное решение, нужно сохранять молчание. Не рассказывай никому о том, что ты вторая, тебя неизбежно осудят и навешают ярлыков.

Ведь ты искренне верила этому человеку и никак не могла предположить, что ты вовсе не любимая девушка, а любовница...

Помни и повторяй – ты хороший человек, ты не желаешь людям зла, просто сейчас ты оказалась в непростой ситуации, которая требует от тебя волевого решения. И остаться с этим мужчиной – тоже решение, на которое ты имеешь право. Да, разбивать крепкую семью нельзя, но что, если там уже нечего клеить?...

2. Перестань думать о ситуации в черном и белом свете

Однозначного ответа не существует, поэтому будь готова к смешению красок. Серый – только в этой морально-цветовой гамме будут курсировать твои мысли. “Но он не мог так поступить!“, – скажешь ты в его оправдание. Нет, милая. Он мог, и он так поступил, поэтому не вини одну себя.

3. Будь готова к его вранью

Если ты решила остаться, не тешь себя иллюзиями: он скажет тебе то, во что тебе удобнее всего верить. Конечно, он обязательно скажет, что бросит ради тебя жену, что они давно вместе не спят, что их уже ничего не связывает. Тебе остается только верить или не верить его словам. Выбор за тобой.

4. Прими тот факт, что жена не захочет с тобой говорить и знать тебя

Возможно, наступит момент, когда тебе захочется с ней поговорить, рассказать, как так вышло. Ведь это не твоя вина, тебе захочется оправдаться. Она ведь знает своего мужа, и ей просто понять тебя – он ведь такой обаятельный, милый, обходительный... Но не забывай, что ты ей не подруга, вы находитесь по разные стороны баррикад.

Скорее всего, она знает о тебе и ты являешься причиной ее ежедневной боли, так как она тоже любит этого мужчину, но в данной ситуации ничего не может изменить. Вы обе попали в ловушку, но при этом вы соперницы, а не подружки, поэтому не стоит предпринимать попытки встретиться и “мирно поговорить“ – этим ты сделаешь только хуже.