Как бороться с "синдромом плохой мамы"

“Я плохая мама“, “Я все делаю неправильно“, – к подобным ложным выводам приходила почти каждая молодая мама, в особенности, если она занимается воспитанием первенца, пишет Ivona.bigmir.net.

1. Планирование

Планирование очень помогает, в особенности тогда, когда дел очень много, а времени на отдых – мало. С утра составь список важных дел на день (или на несколько дней вперед), и старайся следовать графику. Так ты будешь успевать больше и сможешь выкроить время для себя.

2. Хороший сон и отдых

Хороший сон и полноценный отдых очень важны для женщины, которая в течение дня тратит много энергии. Постарайся ложиться раньше и спать не менее 7 часов в сутки, тогда по утрам ты будешь чувствовать себя бодрой и отдохнувшей. Если ближе к середине дня ты чувствуешь усталость – найди время на кратковременный отдых (20-30 минут). Выпей чаю, почитай книгу или просто полежи – это поможет восстановить силы.

3. Избавляйся от чувства вины

Самобичевание и постоянные угрызения совести не приведут ни к чему хорошему. Помни о том, что ребенок нуждается в счастливой маме, а грустная и задерганная женщина явно положительные эмоции не излучает.