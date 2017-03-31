Как бороться с "синдромом плохой мамы"

Такие мысли чаще всего посещают женщин, которые воспитывают своих детей без мужа, ну, или без его активной помощи. В попытке успеть все и везде, женщина тратит много сил и энергии, и нет ничего удивительного в том, что спустя какое-то время руки опускаются и начинает казаться, что все кувырком.
“Я плохая мама“, “Я все делаю неправильно“, – к подобным ложным выводам приходила почти каждая молодая мама, в особенности, если она занимается воспитанием первенца, пишет Ivona.bigmir.net.
1. Планирование
Планирование очень помогает, в особенности тогда, когда дел очень много, а времени на отдых – мало. С утра составь список важных дел на день (или на несколько дней вперед), и старайся следовать графику. Так ты будешь успевать больше и сможешь выкроить время для себя.
2. Хороший сон и отдых
Хороший сон и полноценный отдых очень важны для женщины, которая в течение дня тратит много энергии. Постарайся ложиться раньше и спать не менее 7 часов в сутки, тогда по утрам ты будешь чувствовать себя бодрой и отдохнувшей. Если ближе к середине дня ты чувствуешь усталость – найди время на кратковременный отдых (20-30 минут). Выпей чаю, почитай книгу или просто полежи – это поможет восстановить силы.
3. Избавляйся от чувства вины
Самобичевание и постоянные угрызения совести не приведут ни к чему хорошему. Помни о том, что ребенок нуждается в счастливой маме, а грустная и задерганная женщина явно положительные эмоции не излучает.