Лучшие продукты питания для безупречной кожи

Семечки. Семечки прекрасно справляются с проблемой сухой кожи. Они содержат жирные кислоты Омега-3, которые сражаются с воспалениями, вызываемыми прыщами. Кроме того, семечки полезны для пищеварения и нормальной работы кишечника, пишет Medikforum.ru.

Виноград. Эти ягоды насыщены витамином С, который необходим нашему организму для производства коллагена - основного строительного материала безупречной кожи. А поскольку у винограда низкий гликемический индекс, он не вызывает вспышек уровня сахара в крови. Этот показатель нужно держать в стабильном состоянии для замедления натуральных процессов старения.

Миндаль. Обладает противовоспалительным эффектом, предотвращающем прыщи. Жирные кислоты Омега-3 усиливают процессы метаболизма, помогая коже выглядеть более гладко и сияюще.

Йогурт. Является пробиотиком и защищает кожу от экземы и прыщей. Нутриенты вроде цинка, витамина Е и фосфора делают йогурт натуральным косметическим продуктом.

Зеленый чай. В нем содержатся полифенолы, защищающие кожу от ультрафиолетового излучения. В зеленом чае также имеются антиоксиданты, они замедляют процессы старения и делают кожу более молодой.