Крупным женщинам экстренные контрацептивы не помогут

Огромное количество женщин в разных странах мира используют таблетки для экстренной контрацепции, которые необходимо пить уже после незащищенного полового акта. Однако эксперты из Великобритании заявляют, что эти лекарства являются менее эффективными, если к ним прибегают женщины, чей вес превышает 63 килограмма, то есть их индекс массы тела выше 26. Отметим, что только в Великобритании более половины женщин весят свыше 63 кг, поэтому для многих это будет не очень приятной новостью. Судя по всему, лекарства для экстренной контрацепции просто растворяются в организме крупных женщин, либо расщепляются слишком быстро, из-за чего и не оказывают должного эффекта, пишет Medikforum.ru.

Эксперты призывают гинекологов и фармакологов предупреждать женщин с определенным весом о том, что им не следует слишком сильно надеяться на подобного рода препараты. Если же использование экстренной контрацепции необходимо, для большего эффекта лучше принимать две таблетки, а не одну, тем самым усилив дозу, либо использовать специальную спираль. Подобного рода рекомендации содержатся в новом справочнике, выпущенным учеными Королевского колледжа акушерства и гинекологии Великобритании.

Таблетки для экстренной контрацепции задерживают выделения яйцеклеток и нарушают оплодотворение за счёт доставки повышенных доз гормона прогестина, содержащегося в обычных контрацептивах. Ученые считают, что в организме крупных женщин этого эффекта не достигается, либо он оказывается слишком смазанным из-за более быстрого растворения препаратов в кровотоке. Вес в 63 кг рассчитан в ходе исследования. Вполне возможно, что он не является окончательным, и для более высоких женщин отправной точкой будут 70 или 80 кг.