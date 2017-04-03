Самый здоровый завтрак, который вы можете съесть, по версии диетологов

Некоторые ученые утверждают, что завтрак может быть очень вредным. Например, биохимик Теренс Кили полагает, что отказ от завтрака помог ему обратить вспять его диабет второго типа. Он не ест по утрам, начиная с 2008 года. «Сначала я всегда ел на завтрак блюда на основе крахмалистых продуктов. Но мой уровень глюкозы опасно увеличивался, особенно после завтрака. Я думал, что умру от сердечного приступа или инсульта, как это происходит в 80% случаев с диабетиками».
Другие утверждают, что завтрак — это просто какой-то теневой заговор, который побуждает нас покупать и есть дополнительную еду, пишет Soulpost.ru.
Однако эти утверждения противоречат исследованиям, которые указывают на то, что завтрак может быть полезен в поддержании здоровой диеты. Марсела Фуайза, представитель Британской диетической ассоциации и специалист-диетолог из Лондона утверждает: «Завтрак так же важен, как обед и ужин. Исследования показали, что люди, которые завтракают, более успешно теряют вес и не превышают его, они также уменьшают риск диабета и сердечных заболеваний».
Айслинг Пиготт, дипломированный диетолог, работающий в Южном Уэльсе, и представитель BDA говорит: «Наибольшая ошибка, которую люди часто совершают в попытке вести здоровый образ жизни, заключается в том, что вместо небольшого количества сока, около 150 мл, с завтраком, они выпивают 500-600 мл, что поставляет в организм слишком много сахара и энергии, не насыщаясь… Завтрак помогает стабилизировать наше питание в течение дня. Очень часто те, кто пропускает завтрак, могут с трудом распознать чувство голода в течение дня, что потенциально может привести к перееданию».
Секрет идеального завтрака, по мнению диетологов, прост. Для тех, кто хочет настроить свой утренний режим, нужно объединить белок — яйца или греческий йогурт — здоровые жиры – например, авокадо — и цельнозерновые продукты, например, овсяную кашу.