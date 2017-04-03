Самый здоровый завтрак, который вы можете съесть, по версии диетологов

Другие утверждают, что завтрак — это просто какой-то теневой заговор, который побуждает нас покупать и есть дополнительную еду, пишет Soulpost.ru.

Однако эти утверждения противоречат исследованиям, которые указывают на то, что завтрак может быть полезен в поддержании здоровой диеты. Марсела Фуайза, представитель Британской диетической ассоциации и специалист-диетолог из Лондона утверждает: «Завтрак так же важен, как обед и ужин. Исследования показали, что люди, которые завтракают, более успешно теряют вес и не превышают его, они также уменьшают риск диабета и сердечных заболеваний».

Айслинг Пиготт, дипломированный диетолог, работающий в Южном Уэльсе, и представитель BDA говорит: «Наибольшая ошибка, которую люди часто совершают в попытке вести здоровый образ жизни, заключается в том, что вместо небольшого количества сока, около 150 мл, с завтраком, они выпивают 500-600 мл, что поставляет в организм слишком много сахара и энергии, не насыщаясь… Завтрак помогает стабилизировать наше питание в течение дня. Очень часто те, кто пропускает завтрак, могут с трудом распознать чувство голода в течение дня, что потенциально может привести к перееданию».

Секрет идеального завтрака, по мнению диетологов, прост. Для тех, кто хочет настроить свой утренний режим, нужно объединить белок — яйца или греческий йогурт — здоровые жиры – например, авокадо — и цельнозерновые продукты, например, овсяную кашу.