Четыре главных плюса экзотического зеленого кофе

Снижает давление. Жертвы гипертонии должны заменить черный кофе на зелёный, которые просто представляет собой необработанные кофейные зерна. Исследования показывают, что хлорогеновоые кислоты в зелёном кофе обладают способностью снижать артериальное давление. К сожалению, эти кислоты утрачиваются, когда какао зерна проходят через обжарку. Именно поэтому не ожидайте от своего черного кофе того же самого эффекта, пишет Medikforum.ru.

Помогает похудеть. Если вы хотите обзавестись стройной фигурой, то смотрите несколько дальше зелёного чая. Ещё в 2006 году исследователи доказали, что зелёный кофе подавляет скопление жира в организме. Не приходится удивляться тому, что эти зерна набирают популярность в фитнес-индустрии.

Насыщен антиоксидантами. Зелёный кофе битком набит антиоксидантами, большая часть которых утрачивается при его обжарке. Вот еще одна причина изменить цвет любимого напитка, против которой нельзя поспорить.

Снижает уровень сахара в крови. Зеленые кофейные зерна очень полезны в деле сокращение числа скачков уровня сахара в крови, что является ценным свойством для контроля диабета. Исследование пришло к выводу, что содержащиеся в зеленом кофе CGA (хлорогеновые кислоты) обладают негативным воздействием на процесс переноски сахара по организму.