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Сексуальное воздержание подрывает психику и физиологию женщин, показал анализ

Krasotka.ee
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Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Специалисты из Клиники Майо заявляют: длительное воздержание от секса вредно для женского физического и психического здоровья, пишет "Правда.RU". К примеру, женщины, долго воздерживающиеся от секса, хуже справляются со стрессом. Причина в следующем: во время секса происходит выработка эндорфинов - гормонов хорошего настроения.

Также выделяется стероидный гормон - дегидроэпиандростерон. Он укрепляет иммунную систему. Поэтому отсутствие секса, по словам медиков, приводит к ослаблению иммунной защиты и повышенному риску развития различных недугов. В частности, возрастает риск инфекций мочевыводящих путей, передает Meddaily.ru.

Параллельно на фоне отсутствия секса возможен набор веса, появление проблем с памятью, ведь во время секса повышается активность гиппокампа - зоны мозга, отвечающей за долгосрочную память и образование новых нейронных связей. Главное, по мнению экспертов, чтобы секс приносил удовольствие. К сожалению, по статистике, различные причины встают на пути.

Чаще всего проблемы возникают с усиленным самоконтролем и недоверием партнеру. Также на возможность получить удовольствие влияет менструальный цикл. Известно: в середине цикла женщина меньше боится наступления беременности и чувствует себя более раскрепощенной. Важна и внутренняя гармония, подчеркивают психологи.

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