Я выпивала по два стакана воды перед едой в течение двух недель. И вот сколько мне удалось сбросить…

Но не так давно команда британских исследователей решила выяснить, будет ли выпивание двух стаканов воды за 30 минут до еды иметь тот же эффект, что и диеты. Как оказалось, да!

Спустя 12 недель те люди, которые выпивали натощак два стакана воды, потеряли почти на полтора килограмма больше, чем те, кто придерживался диеты с подсчетом калорий. Как вы понимаете, исследователи связали успех первых участников эксперимента с потреблением жидкости, которая насыщала их организм и уменьшала чувство голода, пишет Marketium.ru.

Журналист одного интернет-издания о здоровом питании решила опробовать этот способ на себе, и вот каких результатов ей удалось добиться.

«Не знаю, как вы, но я терпеть не могу диеты. А когда дело касается подсчета калорий, мне приходится уменьшать свои порции или отказываться от десерта, что только увеличивает аппетит. Это заставило меня задуматься: можно ли каким-то образом перенастроить свой организм, не внося никаких изменений в свой рацион? Смогу ли я потреблять меньше пищи, не умирая при этом с голоду? Поможет ли мне это похудеть, или только заставит бегать в туалет каждые 20 минут?

Прежде чем начать такой эксперимент, я убедила своих щедрых редакторов купить мне цифровые весы – в конце концов, это все во имя науки! Наутро первого дня эксперимента я взвесилась. Результат — 57 килограммов.

В течение двух недель я выпивала по 2 стакана воды перед каждым приемом пищи.

Всякий раз, когда мой муж замечал, что я пью воду, он спрашивал: “О, так значит, обед будет через полчаса?” В некоторых случаях придерживаться этой системы было довольно проблематично: например, когда мы выбирались поужинать в каком-нибудь ресторане. Поскольку нам приходилось сначала ждать, пока у нас примут заказ, а затем ждать, пока его принесут, было трудно правильно рассчитать время и выпивать воду ровно за полчаса до еды. Поэтому я выпивала положенные два стакана перед выходом из дома.

Спустя несколько дней я начала забывать, что должна выпить воду за полчаса до приема пищи. Но мне не хотелось сдаваться, поэтому я просто выпивала ее прямо перед едой. Это помогало мне утолять голод, и постепенно я стала оставлять примерно четверть моей порции нетронутой. А ведь я из тех людей, которые съедают все до последней крошки, так что это было довольно нетипично для меня! Но самое удивительное, что есть больше мне совсем не хотелось. Кроме того, я заметила, что меня наполняла энергия, особенно после обеда.

К концу второй недели я снова встала на весы.

И какой же вес я на них увидела? 56,3 килограммов – на 700 граммов меньше моей изначальной цифры. Конечно, это не так много, но я и не страдала от избыточного веса, поэтому похудение не было для меня основополагающей целью. А учитывая, что единственным изменением, которое я внесла в свой рацион, было большее количество воды, результат меня приятно удивил».

Что ж, эксперимент показал, что выпивание двух стаканов воды перед едой – действительно простой и щадящий способ сократить свои порции и подкрепить усилия в борьбе с лишним весом. Главное — убедиться, что поблизости есть туалет – посещать его вам придется чаще.