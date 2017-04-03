Я выпивала по два стакана воды перед едой в течение двух недель. И вот сколько мне удалось сбросить…

Когда дело касается советов по сбрасыванию веса, настояния пить больше воды не несут в себе ничего нового. И хотя большинство из нас, вероятно, слышали этот совет уже миллион раз, до сегодняшнего момента не было проведено толком никаких исследований, которые доказали бы эффективность этого простого приема.
Но не так давно команда британских исследователей решила выяснить, будет ли выпивание двух стаканов воды за 30 минут до еды иметь тот же эффект, что и диеты. Как оказалось, да!
Спустя 12 недель те люди, которые выпивали натощак два стакана воды, потеряли почти на полтора килограмма больше, чем те, кто придерживался диеты с подсчетом калорий. Как вы понимаете, исследователи связали успех первых участников эксперимента с потреблением жидкости, которая насыщала их организм и уменьшала чувство голода, пишет Marketium.ru.
Журналист одного интернет-издания о здоровом питании решила опробовать этот способ на себе, и вот каких результатов ей удалось добиться.
«Не знаю, как вы, но я терпеть не могу диеты. А когда дело касается подсчета калорий, мне приходится уменьшать свои порции или отказываться от десерта, что только увеличивает аппетит. Это заставило меня задуматься: можно ли каким-то образом перенастроить свой организм, не внося никаких изменений в свой рацион? Смогу ли я потреблять меньше пищи, не умирая при этом с голоду? Поможет ли мне это похудеть, или только заставит бегать в туалет каждые 20 минут?
Прежде чем начать такой эксперимент, я убедила своих щедрых редакторов купить мне цифровые весы – в конце концов, это все во имя науки! Наутро первого дня эксперимента я взвесилась. Результат — 57 килограммов.
В течение двух недель я выпивала по 2 стакана воды перед каждым приемом пищи.
Всякий раз, когда мой муж замечал, что я пью воду, он спрашивал: “О, так значит, обед будет через полчаса?” В некоторых случаях придерживаться этой системы было довольно проблематично: например, когда мы выбирались поужинать в каком-нибудь ресторане. Поскольку нам приходилось сначала ждать, пока у нас примут заказ, а затем ждать, пока его принесут, было трудно правильно рассчитать время и выпивать воду ровно за полчаса до еды. Поэтому я выпивала положенные два стакана перед выходом из дома.
Спустя несколько дней я начала забывать, что должна выпить воду за полчаса до приема пищи. Но мне не хотелось сдаваться, поэтому я просто выпивала ее прямо перед едой. Это помогало мне утолять голод, и постепенно я стала оставлять примерно четверть моей порции нетронутой. А ведь я из тех людей, которые съедают все до последней крошки, так что это было довольно нетипично для меня! Но самое удивительное, что есть больше мне совсем не хотелось. Кроме того, я заметила, что меня наполняла энергия, особенно после обеда.
К концу второй недели я снова встала на весы.
И какой же вес я на них увидела? 56,3 килограммов – на 700 граммов меньше моей изначальной цифры. Конечно, это не так много, но я и не страдала от избыточного веса, поэтому похудение не было для меня основополагающей целью. А учитывая, что единственным изменением, которое я внесла в свой рацион, было большее количество воды, результат меня приятно удивил».
Что ж, эксперимент показал, что выпивание двух стаканов воды перед едой – действительно простой и щадящий способ сократить свои порции и подкрепить усилия в борьбе с лишним весом. Главное — убедиться, что поблизости есть туалет – посещать его вам придется чаще.