Шесть ошибок интимной гигиены, которые совершают многие женщины

1. Направление движения

При интимной гигиене оно должно быть спереди-назад и никак не наоборот. В анальном и вагинальном отверстиях находятся свои бактерии. Они поддерживают микрофлору своей области, но при попадании в чужую среду могут стать причиной различных заболеваний, пишет Marketium.ru.

2. Отдушки и парфюмерия

Самые щадящие и правильные средства для интимных зон — без запаха, как бы вам не хотелось, чтобы там благоухало. Все специальные кремы, гели и мыла имеют пометку рН. При использовании агрессивных ароматных средств вы вымоете полезные бактерии и разрушите микрофлору.

3. Под струей

Это очень важное правило! Никогда не направляйте струю воды во влагалище. Она смывает защитный бактериальный слой, являющийся естественным барьером от инфекций.

4. Питание

Вы удивитесь, но запах оттуда сильно зависит от нашего рациона. Чипсы, сухарики, соленая рыба и прочий фастфуд делают его неприятным. Избыток сладкого в рационе может запросто спровоцировать молочницу, а вот любимыми продуктами этого места являются:

несладкий клюквенный сок;

йогурты и яблочный уксус (от грибков);

соевые продукты (предотвращают сухость);

чеснок (защита от инфекций).

5. Тесное нижнее белье

Стринги и узкие кружевные трусики выглядят красиво, но вредят вам как женщине. Они не дают коже нормально дышать и создают парниковый эффект, который становится отличной средой для размножения бактерий. То же самое относится к тесным брюкам, узким шортам и коррекционному белью. Юбки же и платья благотворно влияют на женское здоровье.

6. Своевременная смена прокладок

Кровь в эти дни — катализатор для теплой и влажной интимной среды. Инфекцию в это время подхватить еще проще, чем обычно. Тампоны и прокладки нужно менять каждые два часа и после каждого посещения туалета. И забудьте о какой-либо экономии.