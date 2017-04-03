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Ученые советуют женщинам ходить на работу в откровенных нарядах

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Сотрудники Университета Бедфордшира говорят, что короткие юбки, облегающие платья и глубокие вырезы не только позволяют выглядеть сексуальнее, но и заставляют воспринимать женщину серьезнее. В частности, в такой одежде она выглядит умной и верной, рассказывает The Hindustan Times.

В исследовании приняли участие 64 студента. Средний возраст добровольцев составлял 21 год. Участникам показали две серии фотографий одной и той же женщины. На фото из первой серии на женщине были топ с глубоким вырезом, мини-юбка и куртка, а на фото из второй серии - длинная юбка и менее откровенная кофточка, передает Meddaily.ru.

Добровольцев попросили оценить женщину по ряду параметров, включая должность, верность, нравственность, личность, желание заняться сексом и интеллект. Ученые обнаружили: в откровенном наряде добровольцы выше оценивали верность и интеллект женщины. На другие параметры одежда не влияла.

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