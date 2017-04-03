Ученые советуют женщинам ходить на работу в откровенных нарядах

В исследовании приняли участие 64 студента. Средний возраст добровольцев составлял 21 год. Участникам показали две серии фотографий одной и той же женщины. На фото из первой серии на женщине были топ с глубоким вырезом, мини-юбка и куртка, а на фото из второй серии - длинная юбка и менее откровенная кофточка, передает Meddaily.ru.

Добровольцев попросили оценить женщину по ряду параметров, включая должность, верность, нравственность, личность, желание заняться сексом и интеллект. Ученые обнаружили: в откровенном наряде добровольцы выше оценивали верность и интеллект женщины. На другие параметры одежда не влияла.