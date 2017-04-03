Никто не говорил мне, что эти семь вещей могут разрушить брак

1. Планирование идеальной свадьбы

Все хотят, чтобы день их свадьбы был особенным. Ведь это начало великого путешествия… и в этом-то и проблема.

Вы на сто процентов сосредоточены на планировании идеальной свадьбы, но забываете планировать семейную жизнь, которая начнется после свадьбы. Вы продумываете все до мельчайших деталей, кроме своего жениха — а насколько он идеально подходит вам? Обычно это познается уже в медовый месяц, пишет Soulpost.ru.

2. Замуж за идеального парня

Многие девушки ищут идеального парня. В чем проблема? Никто не идеален, хотя кто-то может нас убедить в своем совершенстве и может делать это достаточно долго, вплоть до свадьбы.

У реальных мужчин есть недостатки, и они их признают. У них есть прошлое, они совершали ошибки. Если человек кажется идеальным, значит он что-то скрывает.

3. Полагать, что брак — это легко

Все женятся, значит это не так сложно, правда? Нет. Правда в том, что не все делятся своими проблемами в браке. И это справедливо. Пары не хотят выносить сор из избы, и это правильно, но приводит к неправильному пониманию брака.

Многие начинают думать, что брак — это легко. Да, выйти замуж или жениться — легко, но сохранить брак трудно. Многие пары распадаются как раз из-за того, что думают, что «это не должно быть так тяжело». В реальности жизнь порой очень трудна.

4. Дети

Рождение ребенка влияет на качество вашего сна, уровень стресса, социальную жизнь, сексуальную жизнь и финансы. Каждый новый ребенок добавляет этого еще больше. Вы можете с этим справиться, но не каждый может при этом сохранить отношения с супругом.

5. Отсутствие детей

В то же время бездетные пары тоже не могут похвастаться идеальными отношениями. В частности, речь идет о тех случаях, когда у супругов не получается завести ребенка. Выкидыши, рождение мертвых или больных детей также часто ведет к разводу.

6. Повторять пример своих родителей

Хотя у них могут быть самые идеальные отношения, ожидания разрушают брак. Найдите тот подход, который работает именно для вас двоих.

7. Ждать слишком долго

Хотя не нужно спешить со свадьбой, статистика показывает, что люди, впервые вступающие в брак после 30, ближе к 35 годам, чаще разводятся, чем те, кто женятся в возрасте около 20 лет.