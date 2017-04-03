Видео: как сделать стильный фартук из старой рубашки

Все, что вам нужно, — это аккуратно отрезать рукава и плечи и отпороть спинку рубашки. Из остатков ткани делаем завязочки и аккуратно подшиваем края, пишет Marketium.ru.

В таком наряде можно гордо встречать мужа с работы! Выглядит стильно, а на поверку еще и очень удобно!