Видео: как сделать стильный фартук из старой рубашки
3 апреля 2017 г., 13:30
Наверняка у каждого дома есть стопка вещей, которые носить по каким-то причинам уже нельзя, а выбросить жалко. Если у вас сжимается сердце при мысли о том, что нужно распрощаться со старой вещью, предлагаем вам переделать ее! В этом видео мы покажем, как из рубашки сделать стильный фартук!
Все, что вам нужно, — это аккуратно отрезать рукава и плечи и отпороть спинку рубашки. Из остатков ткани делаем завязочки и аккуратно подшиваем края, пишет Marketium.ru.
В таком наряде можно гордо встречать мужа с работы! Выглядит стильно, а на поверку еще и очень удобно!