Галерея: в Melior Clinics прошла презентация нового аппарата по контурной пластике тела

В общем и целом атмосфера была создана для уютного и продуктивного вечера, а гости, среди которых были как постоянные клиенты, так и новые лица, и все по достоинству оценили красоту и лёгкость приятного вечера.

Для того чтобы увидеть, как работает данная методика, специалисты клиники приглашали всех желающих в кабинет, где можно было своими глазами увидеть действенность аппарата, а также получить ответы на любые вопросы.

Чем же так отличается Proshock Ice от распространённой в Таллинне процедуры криолиполиза?

Дело в том, что данный аппарат комбинирует эффект криолиполиза и ударно-волновой терапии. Две процедуры в комбинации вызывают уничтожение и медленное рассасывание разрушенных жировых клеток.

Насколько это безопасно?

После проведения ряда исследований, было установлено, что данный аппарат абсолютно безопасен и не имеет побочных эффектов. Об этом свидетельствует ряд полученных наград, сертификатов и самое главное - тысячи довольных клиентов по всему миру.

Итальянские ученые доказали, что данный метод может стать идеальной альтернативой липосакции для пациентов, которым требуется удаление только небольшого или среднего количества жировой ткани, или тех, кому не подходит хирургический метод контурной пластики тела.

Востребованная уникальная процедура Proshock Ice проводится только в клинике Melior Clinics. Опытные специалисты клиники проведут бесплатную предварительную консультацию и определят индивидуальный курс процедур.

Melior Clinics – это многопрофильная частная клиника, которая занимается общей медициной, эстетической медициной, лазерной и аппаратной косметологией. Клиника находится в торговом центре Stokmann и имеет медицинскую лицензию.