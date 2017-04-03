Семь причин, по которым ваша обувь смотрится дешево. Дело не в цене!

Обувь — то, что очень сильно бросается в глаза и либо дискредитирует, либо улучшает внешний вид человека. Когда вы видите девушку в туфлях, попахивающих дешевизной, она точно допустила одну из этих ошибок!

1. Чересчур высокая платформа

Это мы про туфли, в которых каблук становится еще выше за счет внушительной платформы. Кто-то считает такую обувь сексуальной, но в большинстве моделей это смотрится пошло, вульгарно и безвкусно. И сильно напоминает 90-е. Даже небольшой каблучок уже украшает ножку, и нет надобности задирать планку еще выше, пишет Marketium.ru.

2. Не по размеру

Они могут быть больше или меньше, но суть от этого не меняется. Вы же не носите пальто с плеча младшей сестры? Красота обуви блекнет, если обувь не сидит по ноге. Подбирайте модель не по принципу «модно-не модно», а по принципу «удобно-красиво».

3. Слишком сложные экземпляры

Лаковые балетки с бархатными бантами или кожаные туфли с обилием страз чаще всего выглядят прилично только в коллекциях именитых брендов. В масс-маркете самую прекрасную идею портят до неузнаваемости. Это как в истории с ботильонами Marni с золотым каблуком. Помните? Замшу сменил дешевый бархат, а качественное металлизированное покрытие — блестящая клееночка.

4. Хэви металл

С ремешками, шипами и заклепками перестараться легко. Если вы не гот и не девушка байкера, то оставьте подобные вещи на полке, а сами присмотритесь к более сдержанным вариантам.

5. Потертости

Любые ссадины, царапины и поломки на туфлях вредят их внешнему виду. Даже если когда-то это были обалденные дорогие туфли. Особенно механические повреждения бросаются в глаза на замшевой и бархатной обуви. Что делать? Выбросить эту пару, а впредь быть аккуратнее.

6. Искусственная кожа

Сама по себе искусственная кожа — не приговор. Из так называемой экокожи нередко изготавливают обувь даже люксовые марки. Но все зависит от модели обуви и производителя. Если хотите увидеть, что такое “дешевый вид”, зайдите в сети типа... Ну, вы сами знаете, какие.

7. Лаковая обувь

Лак лаку рознь. Опять же. Такая обувь неплоха сама по себе, но, во-первых, найти достойные лакированные туфли — задача не из легких. А во-вторых, многое зависит от цвета. Шансы выглядеть дорого у бордовых, коричневых или черных туфелек выше, чем у розовых или голубых.

Так что в следующий раз, когда пойдете в магазин, чтобы потратиться на пару обуви, обязательно прислушайтесь к нашим советам. И тогда никто не подумает: «Где это она такое откопала?»