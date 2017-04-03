Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Полезная замена майонезу

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Майонез. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Если хочется заправить салатик чем-то вкусным, а майонезу на вашем столе не место, запишите наш несложный рецепт. Этот домашний соус порадует любого едока.

Берем: 3 ст. л. оливкового масла, 7 ст. л. сметаны (или натурального йогурта без наполнителей, это более диетический вариант соуса), 1 ст л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы, по щепотке соли и сахара, пишет Justcoolidea.ru.

В оливковое масло добавляем соль и сахар, горчицу, размешиваем и доливаем лимонный сок. Затем в получившуюся массу выкладываем сметану или йогурт и еще раз размешиваем – до получения однородной массы.

Теперь получившийся приятный на вкус соус можно использовать вместо майонеза в любом салате! Приятного вам аппетита!

Наверх