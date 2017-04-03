Полезная замена майонезу

Берем: 3 ст. л. оливкового масла, 7 ст. л. сметаны (или натурального йогурта без наполнителей, это более диетический вариант соуса), 1 ст л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы, по щепотке соли и сахара, пишет Justcoolidea.ru.

В оливковое масло добавляем соль и сахар, горчицу, размешиваем и доливаем лимонный сок. Затем в получившуюся массу выкладываем сметану или йогурт и еще раз размешиваем – до получения однородной массы.

Теперь получившийся приятный на вкус соус можно использовать вместо майонеза в любом салате! Приятного вам аппетита!