Ревность заставляет женщин запоминать лица

Участницам эксперимента на три секунды показывали лица. Затем их спрашивали, какие из лиц они видели раньше. С помощью компьютерной графики специалисты меняли некоторые лица, и женщинам предъявляли менее и более привлекательные версии лиц, показанных ранее. Также ученые оценили качество отношений участниц, пишет Meddaily.ru.

Исследование показало: представительницы прекрасного пола лучше запоминали лица других женщин. В частности, лучше всего с этой задачей справлялись участницы эксперимента, у которых качество отношений было высоким. По мнению исследователей, дело в ревности. Кроме того, специалисты обнаружили, что лица мужчин казались женщинам привлекательнее, чем на самом деле.