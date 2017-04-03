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Ревность заставляет женщин запоминать лица

Krasotka.ee
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Ревность. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panter Media/Scanpix

Женщины, у которых есть партнер, обращают больше внимания на внешность потенциальных соперниц, а не на мужчин. К такому выводу пришли специалисты из Абертейского университета. Ученые провели эксперимент. Исследователи проверили память на лица у женщин, состоящих в долгих романтических отношениях, пишет The Daily Mail.

Участницам эксперимента на три секунды показывали лица. Затем их спрашивали, какие из лиц они видели раньше. С помощью компьютерной графики специалисты меняли некоторые лица, и женщинам предъявляли менее и более привлекательные версии лиц, показанных ранее. Также ученые оценили качество отношений участниц, пишет Meddaily.ru.

Исследование показало: представительницы прекрасного пола лучше запоминали лица других женщин. В частности, лучше всего с этой задачей справлялись участницы эксперимента, у которых качество отношений было высоким. По мнению исследователей, дело в ревности. Кроме того, специалисты обнаружили, что лица мужчин казались женщинам привлекательнее, чем на самом деле.

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