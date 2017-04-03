Женщины-лидеры лучше мужчин: результаты масштабного исследования

Ученые Норвежской бизнес-школы под руководством профессора Мартинсена изучили личности и характеристики около 3 тысяч управленцев из совершенно разных сфер деятельности. И во всех областях лучшими лидерами оказались женщины. Они превзошли мужчин в четырех из пяти категорий: инициатива и четкое взаимодействие; открытость и способность к инновациям; общительность и взаимная поддержка; методический менеджмент и постановка целей, пишет Soulpost.ru.

Раньше мужчины действительно казались лучшими, чем женщины: они лучше справлялись с рабочим стрессом и показывали высшие уровни эмоциональной устойчивости.

«Бизнес должен всегда стремиться привлечь клиентов и увеличить свою продуктивность и прибыль. Наши результаты показывают, что женщины оцениваются выше, в общем, чем мужчины по способности к инновациям, четкому руководству и вкладу в работу», — отмечает профессор Мартинсен.

«В связи с этим возникает вопрос об иерархии менеджмента и текущем распределении женщин по этим ролям».

Ученые надеются, что их исследование подскажет работодателям, что не нужно бояться брать женщин на руководящие должности. Потому что, хотя может казаться, что в этом вопросе есть прогресс, на самом деле, за последний год число женщин в управлении 500 самых известных компаний США снизилось на 12%.

«Наше исследование предполагает, что женщин-лидеров может подводить только их склонность слишком переживать: низкий уровень эмоциональной устойчивости. Но это не отменяет тот факт, что они гораздо лучше подходят на руководящие должности, чем их коллеги-мужчины. Если директивные органы игнорируют этот факт, они могут нанимать менее квалифицированных лидеров и снижать тем самым свою продуктивность».