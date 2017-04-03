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Смузи для здоровья кожи: рецепт полезного напитка

Krasotka.ee
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Смузи. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Чтобы кожа была чистой и здоровой, нужно правильно питаться, включая в свое меню полезные продукты и напитки. Возьми на вооружение рецепт простого в приготовлении смузи, который поможет улучшить состояние твоей кожи.

Предлагаем твоему вниманию рецепт смузи, богатого витамином Е, антиоксидантами, цинком, селеном и омега-3, который поможет снять воспаление, бороться с повреждающим действием свободных радикалов и придаст коже здоровое сияние, передает Ivona.bigmir.net.

Ингредиенты:

2 чашки свежего шпината;

1/4 авокадо;

1/2 чашки красного винограда (свежего или замороженного);

1/2 стакана замороженной клубники;

1 столовая ложка миндального масла;

1 чайная ложка льняной муки (или молотых семян льна);

1 стакан воды.

Смешай все ингредиенты до однородной массы с помощью блендера или кухонного комбайна и немедленно наслаждайся полезным смузи.

Калорийность данного напитка - 309 ккал.

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