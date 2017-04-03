Смузи для здоровья кожи: рецепт полезного напитка

Чтобы кожа была чистой и здоровой, нужно правильно питаться, включая в свое меню полезные продукты и напитки. Возьми на вооружение рецепт простого в приготовлении смузи, который поможет улучшить состояние твоей кожи.
Предлагаем твоему вниманию рецепт смузи, богатого витамином Е, антиоксидантами, цинком, селеном и омега-3, который поможет снять воспаление, бороться с повреждающим действием свободных радикалов и придаст коже здоровое сияние, передает Ivona.bigmir.net.
Ингредиенты:
2 чашки свежего шпината;
1/4 авокадо;
1/2 чашки красного винограда (свежего или замороженного);
1/2 стакана замороженной клубники;
1 столовая ложка миндального масла;
1 чайная ложка льняной муки (или молотых семян льна);
1 стакан воды.
Смешай все ингредиенты до однородной массы с помощью блендера или кухонного комбайна и немедленно наслаждайся полезным смузи.
Калорийность данного напитка - 309 ккал.