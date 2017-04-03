Десять универсальных хитростей в макияже

1. Первый совет касается макияжа глаз. Если под рукой не оказалось туши, придающей объем, можно воспользоваться обыкновенной рассыпчатой пудрой. Присыпаем ресницы пудрой, затем наносим тушь – ресницы будут казаться более густыми и пушистыми, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Чтобы быстро поправить макияж перед вечерней встречей, воспользуйся смоченной бумажной салфеткой. Нужно промокнуть ею лицо, тем самым удалив верхний слой накопившейся за день пыли. После этого можно слегка припудриться, избегая нанесения пудры в нескольких слоев, чтобы не создавать на лице маску. Добавлять на ресницы тушь в течение дня не советуем – в этом случае к вечеру она скорее всего начнет осыпаться.

3. Дневной макияж деловой женщины должен быть энергичным. Достичь этого можно с помощью помады. В офисе рекомендуем использовать матовые помады ярких оттенков, от морковного до сливового. Они отлично дополняют деловые костюмы и придают бизнес-леди более женственный вид. Перед вечерним мероприятием на матовую помаду можно нанести блеск для губ, что сделает образ менее формальным.

4. Чтобы макияж долго выглядел так, как будто он только что сделан, нанеси тональный крем непосредственно на очищенную кожу, не используя, как обычно, базу под макияж. Затем припудрись и нанеси румяна. А теперь нужно взять три кубика льда и энергичными круговыми движениями пройтись ими по всему лицу. Не бойся размазать макияж – каждый кубик используется только до того момента, как начнет таять.

5. Вялую, уставшую кожу можно взбодрить перед тем, как наносить на нее макияж. Для этого нужно смешать лимонный сок с водой так, чтобы сока было чуть меньше, чем воды. Эффект после применения такого тоника сравним с действием дорогих лифтинговых средств. Чтобы глаза блестели, поставь в углу глаза крошечную красную точку. Для этого тебе понадобятся лишь кисточка и помада. Но, повторим, точка должна быть совсем маленькой.

6. Часто нам приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестойкость декоративной косметики, вследствие чего любой, даже профессиональный, макияж может банально поплыть. Рекомендуем пользоваться специальной косметикой на воске и силиконе, которая продержится достаточно долгое время и не подведет ни в повседневной жизни, ни на вечеринке.

7. Поделимся некоторыми секретами устойчивости макияжа: подводить глаза карандашом лучше после нанесения тонального крема и пудры на веки, затем можно еще раз припудрить карандашную линию или нанести тени для век такого же цвета, фиксируя таким образом карандаш. На губы советуем нанести тонкий слой тонального крема или пудры, затем обвести по контуру карандашом и только потом добавить губную помаду кисточкой.

8. Важно не забывать простейшие правила: тональный крем наносится тонким слоем на всю поверхность лица, включая веки, область нижнего челюстного угла и верхнюю треть шеи. Покрытие не должно обрываться неожиданно, его тщательно растушевывают по краям, сводя на нет.

9. Прописать скуловые впадины пудрой цвета загара и нанести румяна. Совет: первый удар кистью сделай по ладони, стряхнув таким образом излишки румян, – гарантия, что пятна от румян не будет. С помощью светлых теней цвета слоновой кости провести вдоль спинки носа прямую тонкую линию, причем если нос нужно еще и укоротить, то эта линия должна заканчиваться, не доходя до кончика носа примерно на сантиметр.

10. Этот секрет основан на использовании принципов векторного сечения. Нужно сделать акцент на трех строго определенных точках лица. Первая точка находится на внутренней поверхности подбровного пространства. Вот в это место нужно нанести румяна от основания брови до ее наивысшей точки. Следующая стратегически важная точка лица – скула и подскуловое пространство. Его тоже нужно слегка тронуть румянами. И, наконец, верхняя губа оформляется четко параллельно линии брови от ее начала до ее наивысшей точки.