Семь причин, заставляющих мужчину терять интерес к женщине

1. Попытки изменить мужчину

В своем бестселлере «Ты — богиня! Как сводить мужчин с ума» Мари Форлео весьма удачно формулирует одну из основных потребностей мужчины — быть принятым безусловно. Писательница предлагает сравнить выбор мужчины с покупкой товара в магазине: мы свободны в своем выборе, но наши попытки изменить уже купленный товар безуспешны и глупы — мужчина «приобретается» нами исключительно в формате «как есть», и любые попытки его переделать, «апгрейдить» или воспитать непременно ведут к катастрофе и взаимным разочарованиям. «Либо прими его таким, какой он есть, либо брось его, детка», — бескомпромиссно советует Мари Trulylove.ru.

2. Болтливость

Если в первые недели знакомства ваша привычка без умолку щебетать обо всем на свете будет вызывать у мужчины искреннее умиление, то спустя пару месяцев ему на смену придут раздражение, головная боль, раздражение и острое желание сбежать куда глаза глядят — мало что способно вывести мужчину из себя быстрее, чем женская болтливость. Так что оставьте сплетни из мира селебрити и пересказ последних выпусков любимого реалити-шоу для подруг, дабы не травмировать нежную мужскую психику.

3. Привычка конкурировать

Если вам свойственно жить в режиме вечного соревнования и то и дело состязаться со всеми вокруг в умении зарабатывать деньги, вкусно готовить и безупречно водить машину, то не исключено, что незаметно для себя вы перенесете привычку конкурировать и в отношения с мужчиной. В редких случаях такая соревновательная атмосфера может пойти отношениям на пользу и добавить им остроты, но это скорее исключение — как правило, мужчина, по умолчанию круглосуточно конкурирующий со всеми вокруг, рядом с женщиной ищет все же умиротворения и возможности расслабиться, а не призыва покорять очередную вершину наперегонки. Так что, если вы не хотите превратить ваш роман в совершенно не романтичную соревновательную гонку, сбавьте обороты и позвольте себе хотя бы иногда просто плыть по течению.

4. Излишняя независимость

Самостоятельная и успешная miss independent интригует и притягивает мужчину; излишне властная и неспособная идти на компромиссы «железная леди» — пугает и отталкивает. Если вы постоянно сетуете на недостаток истинных джентльменов и мужественных рыцарей, задайте себе вопрос: есть ли им место рядом с вами, если вы сами вполне способны (и способность эту с гордостью демонстрируете) и собственный счет в ресторане оплатить, и сумки тяжелые дотащить, и починить сломанный кран? Попробуйте хотя бы на время сбросить с плеч рыцарские доспехи, уступите роль рыцаря мужчине — и он захочет быть им для вас снова и снова.

5. Неспособность расстаться с прошлым

Багаж прежних ошибок, болезненных расставаний и несчастливых романов есть у каждого из нас, однако порой он становится серьезной проблемой. Если в разговорах с новоиспеченным бойфрендом вы то и дело предаетесь воспоминаниям о бывшем, ежедневно проверяете его страницы в соцсетях или даже ищете с ним встречи, ваш мужчина может от таких отношений быстро устать — мало кому понравится быть запасным игроком и по совместительству личным психологом.

6. Отсутствие чувства юмора

«Она заставляет меня смеяться», — исключительно ценный комплимент, которым может одарить женщину лишь искренне увлеченный мужчина. Чувство юмора подчас оказывается куда более мощным оружием покорения мужских сердец, чем шпильки, чулки и гламурный макияж; и напротив, если вы отличаетесь мрачным нравом, не склонны к иронии (и особенно самоиронии), а его шутки вызывают у вас лишь недоумение и растерянность — ваш роман вряд ли продержится долго.

7. Потеря интереса к себе

Не секрет, что мужчины чаще всего влюбляются в женщин, которые влюблены в себя: им не бывает скучно в собственной компании, они собой довольны, любят за собой ухаживать и умеют ставить свои интересы в приоритет. Тем печальнее наблюдать, как с появлением бойфренда они забрасывают привычные занятия в спортзале и бассейне, отказывают себе в столь любимых посиделках с подругами и (что особенно печально) отказываются от гламурного мейкапа и модной одежды в пользу халатов, пижам и безыскусного «хвоста» (о небритых ногах и облезлом маникюре, наверное, упоминать излишне). Как бы ни была сильна эйфория влюбленности, не забывайте, что каждый мужчина в душе остается охотником, и самый верный способ удержать его внимание — не отказывать во внимании самой себе.