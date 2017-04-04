Новый метод поможет победить тягу к шоколаду

Для своего исследования ученые установили таймеры обратного отсчета на автоматы в США. Покупатели, заказавшие шоколад или другие вредные продукты, должны были ждать в течение 25 секунд. За это время люди могли изменить свое решение и выбрать полезный продукт. Тем, кто сразу выбирал что-то здоровое, ждать не приходилось, пишет Meddaily.ru.

Исследование продолжалось 14 месяцев. Исследователи установили, что благодаря таймерам люди стали покупать в автоматах на 5% больше здоровых продуктов. Кстати, сотрудники Университета Флиндерса утверждают: чтобы забыть о шоколаде, нужно просто представить лес. Ведь тягу к шоколаду подпитывает живое воображение. Если избавиться от мыслей о шоколаде сразу же, как они появляются, тяга исчезнет.