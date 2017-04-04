Взгляд женщины на насилие играет важную роль при выборе партнера

Добровольцы ответили на вопросы о СМИ, образовании и насилии. Исследователи обнаружили: участники мужского и женского пола, которые считали, что мужчины опасны для их детей, в процессе эксперимента выбирали менее мужественные мужские лица. Однако статистически значимым данный эффект оказался только у женщин, пишет Meddaily.ru.

Вышеупомянутое мнение о мужчинах влияло на предпочтения представительниц прекрасного пола сильнее, чем их уровень образования, состояние здоровья и СМИ. По словам ученых, мужественные мужчины, как правило, агрессивнее. Поэтому в странах, где высок уровень насилия, женщине выгоднее выбрать более женственного партнера.