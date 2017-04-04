Взгляд женщины на насилие играет важную роль при выборе партнера

По данным нового исследования, проведенного в Университете Сент-Эндрюс, женщины, которые думают, что мужчины опасны для их детей, предпочитают партнеров, выглядящих менее мужественно. В исследовании приняли участие 153 человека из Колумбии. В этой стране уровень насилия очень высок, пишет The Daily Mail.
Добровольцы ответили на вопросы о СМИ, образовании и насилии. Исследователи обнаружили: участники мужского и женского пола, которые считали, что мужчины опасны для их детей, в процессе эксперимента выбирали менее мужественные мужские лица. Однако статистически значимым данный эффект оказался только у женщин, пишет Meddaily.ru.
Вышеупомянутое мнение о мужчинах влияло на предпочтения представительниц прекрасного пола сильнее, чем их уровень образования, состояние здоровья и СМИ. По словам ученых, мужественные мужчины, как правило, агрессивнее. Поэтому в странах, где высок уровень насилия, женщине выгоднее выбрать более женственного партнера.