Папа-видеоблогер предложил двухлетней дочке сделать вместе пирог: смотрите, что из этого вышло

Все это отец заснял на видео и выставил в Сеть. Посмотрите, чем может обернуться такая затея, пишет Justcoolidea.ru.

Особенно забавно было, когда девочка добавляла в пирог ванильный экстракт, которого обычно добавляют буквально по ложечке… Зато ребенку было весело!