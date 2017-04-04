Папа-видеоблогер предложил двухлетней дочке сделать вместе пирог: смотрите, что из этого вышло
4 апреля 2017 г., 13:33
Вы когда-нибудь пробовали приготовить что-то мучное со своим малышом? Чтобы мука и сахар по всей кухне? Чтобы все руки и лицо в шоколадной глазури? И чтобы потом убирать пришлось дольше, чем готовить? А вот любящий папа и известный видеоблогер La Guardia Cross решил попробовать дать своей двухлетней дочке приготовить и испечь пирог, подсматривая все ингредиенты и их количество в рецепте.
Все это отец заснял на видео и выставил в Сеть. Посмотрите, чем может обернуться такая затея, пишет Justcoolidea.ru.
Особенно забавно было, когда девочка добавляла в пирог ванильный экстракт, которого обычно добавляют буквально по ложечке… Зато ребенку было весело!