Запоры у детей до года: решение проблемы

Запор - одно из самых частых расстройств, которым страдают дети на первом году жизни. Как правило, в большинстве случаях запоры связаны с незрелостью желудочно-кишечного тракта малыша. И, несмотря на то, что как таковой угрозы для жизни ребенка не несут, они не лучшим образом сказываются на его самочувствии.
Многие мамы думают, что отсутствие ежедневного стула у грудничка - признак запора. Однако это не совсем верно. Даже если ребенок ходит "по большому" раз в три дня, но при этом замечательно себя чувствует, не тужится, не плачет, каловые массы имеют кашицеобразную консистенцию, это говорит лишь о том, что мамино молоко, которое он получает, полностью усваивается, пишет Medikforum.ru.
Запор, помимо редкого и нерегулярного стула (отсутствие более 3-х суток), характеризуется плохим общим состоянием ребенка: он плачет, беспокоится, с трудом опорожняет кишечник, его беспокоят боли в животике. Каловые массы в этом случае твердые и по форме похожи на горох.
Как справиться с запором без лекарств
Прежде всего важно понять, что рацион кормящей матери практически не влияет на затруднение дефекации у грудничка. Кормящим мамам стоит корректировать свой рацион только в случае кишечных колик у ребенка и интенсивного газообразования в кишечнике.
А вот при искусственном вскармливании стоит более тщательно подойти к выбору смеси. В этом случае будет не лишней консультация с педиатром. Готовить смесь нужно четко по инструкции, не превышая концентрацию.
Достаточное количество жидкости - мера, обязательная как для грудничков, так и для искусственников. Малышам, склонным к запорам, рекомендуется давать некипяченую питьевую воду комнатной температуры, примерно 100 мл в день.
Также, независимо от того, на каком вскармливании находится ребенок, педиатры советуют почаще выкладывать малыша на животик, делать с ним гимнастические упражнения ("велосипед", "лягушка"), несколько раз в день массировать теплой рукой животик по часовой стрелке.