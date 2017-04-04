Запоры у детей до года: решение проблемы

Многие мамы думают, что отсутствие ежедневного стула у грудничка - признак запора. Однако это не совсем верно. Даже если ребенок ходит "по большому" раз в три дня, но при этом замечательно себя чувствует, не тужится, не плачет, каловые массы имеют кашицеобразную консистенцию, это говорит лишь о том, что мамино молоко, которое он получает, полностью усваивается, пишет Medikforum.ru.

Запор, помимо редкого и нерегулярного стула (отсутствие более 3-х суток), характеризуется плохим общим состоянием ребенка: он плачет, беспокоится, с трудом опорожняет кишечник, его беспокоят боли в животике. Каловые массы в этом случае твердые и по форме похожи на горох.

Как справиться с запором без лекарств

Прежде всего важно понять, что рацион кормящей матери практически не влияет на затруднение дефекации у грудничка. Кормящим мамам стоит корректировать свой рацион только в случае кишечных колик у ребенка и интенсивного газообразования в кишечнике.

А вот при искусственном вскармливании стоит более тщательно подойти к выбору смеси. В этом случае будет не лишней консультация с педиатром. Готовить смесь нужно четко по инструкции, не превышая концентрацию.

Достаточное количество жидкости - мера, обязательная как для грудничков, так и для искусственников. Малышам, склонным к запорам, рекомендуется давать некипяченую питьевую воду комнатной температуры, примерно 100 мл в день.

Также, независимо от того, на каком вскармливании находится ребенок, педиатры советуют почаще выкладывать малыша на животик, делать с ним гимнастические упражнения ("велосипед", "лягушка"), несколько раз в день массировать теплой рукой животик по часовой стрелке.