Ученые рассказали, как питаться пастой во время диеты

Находящимся на диете людям остается только мечтать о таких блюдах, как паста. Однако эксперты раскрыли некоторые секреты, которые помогут не отказываться от того, что доставляет такое наслаждение.
Если вы являетесь любителем пасты, который одновременно хотел бы сохранять здоровую массу тела, то вам хорошо известна эта мучительная борьба между искушением полакомиться любимым блюдом и необходимостью следить за своим весом. Но существуют простые способы, позволяющие сделать этот насыщенный углеводами продукт более полезным для здоровья и талии. К примеру, лучше употреблять пасту, которая была сварена накануне, а не поглощать ее сразу после приготовления. Также полезнее для здоровья разогревать пасту в микроволновой печке, как утверждают ученые из Университета Суррея, пишет Medikforum.ru.
Они выяснили, что холодная паста вызывает значительно более низкие скачки уровня сахара в крови, чем горячая. Если же блюдо приготовляется в микроволновке, то оно является гораздо более полезным для здоровья, воздействуя на организм подобно бананам, бобам или сырому овсу. У продукта существенно снижается его гликемический индекс.
Доказано, что разогретая паста превращает содержащиеся в ней углеводы в устойчивые волокна, которые, в отличие от сахара, снижают уровень глюкозы в крови и сохраняют ощущение сытости на протяжении более длительного периода. Таким образом, если вы все еще хотите наслаждаться пастой, то не употребляйте ее сразу после приготовления, а давайте остыть. Холодная паста более полезна для талии, а если вам хочется горячего продукта, то используйте для него обычную микроволновку.
Впрочем, существуют и способы получения удовольствия от только что приготовленной горячей пасты. Просто убедитесь в том, что она сделана из цельнозерновых или муки грубого помола.