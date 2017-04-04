Мужчины и женщины одинаково часто врут о сексе

Психологи установили, что мужчины и женщины одинаково часто врут по поводу числа своих бывших сексуальных партнеров. Впрочем, если представители сильного пола переоценивают это количество, то женщины склонны его недооценивать.
Когда дело касается подсчета числа бывших сексуальных партнеров, то мужчины и женщины одинаково часто склонны врать по этому поводу. Но мужчины почти всегда преувеличивают данное количество, а у женщин наблюдается тенденция преуменьшать его. И теперь психологи из Великобритании выяснили несколько интересных причин, почему так происходит.
В целом, ложь является неотъемлемым аспектом рассказов о своем сексуальном поведении. К примеру, значительное количество женщин охотно сообщают о том, что остаются девственницами, не имевшими сексуальных контактов, хотя у них подобные контакты в прошлом с партнерами были. Среди мужчин о своей девственности практически никто не распространяется, так как это считается чем-то постыдным, пишет Medikforum.ru.
Исследование также показало и другой любопытный феномен. Когда мужчин и женщин просят вспомнить о возрасте своего первого сексуального контакта, то они обычно ошибаются в сторону его преувеличения. То есть вспоминают эпизод не первого, а второго по счету сексуального контакта.
В целом представители сильного пола во всех странах мира гораздо чаще ошибаются или намеренно дают ложную информацию о своем сексуальном поведении, чем женщины. Но почему люди врут по этому поводу? Одной из главных причин являются устоявшиеся нормы морали, в соответствии с которыми наличие большого количества сексуальных партнеров у женщин является чем-то постыдным. А вот для мужчин это, наоборот, повод для гордости.
В большинстве случаев ложь по поводу числа бывших сексуальных партнеров объясняется желанием соответствовать социальным нормам. Общество ожидает от нас специфического поведения, включая сексуальную жизнь, и если мы резко ему не соответствуем, то повышается шанс стать маргиналом, чего многим не хочется. Мужчины и женщины также врут по поводу того, кто в их отношениях является инициатором половой близости. Женщины почти всегда говорят о том, что в этой роли выступает мужчина, хотя очень часто именно женщины инициируют секс. Для мужчины же социально неприемлемо говорить о том, что инициатором полового контакта выступила женщина.