Мужчины и женщины одинаково часто врут о сексе

Когда дело касается подсчета числа бывших сексуальных партнеров, то мужчины и женщины одинаково часто склонны врать по этому поводу. Но мужчины почти всегда преувеличивают данное количество, а у женщин наблюдается тенденция преуменьшать его. И теперь психологи из Великобритании выяснили несколько интересных причин, почему так происходит.

В целом, ложь является неотъемлемым аспектом рассказов о своем сексуальном поведении. К примеру, значительное количество женщин охотно сообщают о том, что остаются девственницами, не имевшими сексуальных контактов, хотя у них подобные контакты в прошлом с партнерами были. Среди мужчин о своей девственности практически никто не распространяется, так как это считается чем-то постыдным, пишет Medikforum.ru.

Исследование также показало и другой любопытный феномен. Когда мужчин и женщин просят вспомнить о возрасте своего первого сексуального контакта, то они обычно ошибаются в сторону его преувеличения. То есть вспоминают эпизод не первого, а второго по счету сексуального контакта.

В целом представители сильного пола во всех странах мира гораздо чаще ошибаются или намеренно дают ложную информацию о своем сексуальном поведении, чем женщины. Но почему люди врут по этому поводу? Одной из главных причин являются устоявшиеся нормы морали, в соответствии с которыми наличие большого количества сексуальных партнеров у женщин является чем-то постыдным. А вот для мужчин это, наоборот, повод для гордости.

В большинстве случаев ложь по поводу числа бывших сексуальных партнеров объясняется желанием соответствовать социальным нормам. Общество ожидает от нас специфического поведения, включая сексуальную жизнь, и если мы резко ему не соответствуем, то повышается шанс стать маргиналом, чего многим не хочется. Мужчины и женщины также врут по поводу того, кто в их отношениях является инициатором половой близости. Женщины почти всегда говорят о том, что в этой роли выступает мужчина, хотя очень часто именно женщины инициируют секс. Для мужчины же социально неприемлемо говорить о том, что инициатором полового контакта выступила женщина.