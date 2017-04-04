41-летняя многодетная мать ждет двадцатого ребенка

Родители – 41-летняя Сью и 46-летний Ноэль Рэдфорды, живущие в городе Хейшем, опубликовали в Facebook снимок доски, на которой подсчитано количество девочек и мальчиков в их семье, с прикрепленным к ней снимком УЗИ. Эта запись набрала более 33 тысяч лайков и сотни поздравительных комментариев, пишет Deti.mail.ru.

Фиби – девятнадцатый ребенок в семье Рэдфордов – родилась только в июле прошлого года. И вот спустя всего семь месяцев ее родители снова ждут пополнения. Двадцатый малыш, пол которого родители не раскрывают, должен родиться в сентябре 2017 года (но родители опасаются говорить об этом с уверенностью, поскольку в 2014 году Сью потеряла ребенка на 23-й неделе беременности). Старшему сыну Рэдфордов, Крису сейчас 27 лет.

Впервые Сью забеременела в 14-летнем возрасте. Несмотря на юный возраст влюбленные решили оставить ребенка, объяснив это тем, что их самих в свое время отдали на усыновление.

Чтобы содержать такую большую семью, мистеру Рэдфорду приходится каждый день вставать в пять утра и отправляться на работу в принадлежащую ему пекарню. Через несколько часов он возвращается домой, чтобы помочь детям собраться в школу, после чего везет их на занятия на микроавтобусе. В это время миссис Рэдфорд остается дома и присматривает за самыми младшими членами семьи.

Ежедневно Сью Рэдфорд запускает стиральную машину не менее девяти раз, чтобы перестирать одежду семьи. Недельный бюджет семьи на продукты составляет 300 фунтов. При этом на детские завтраки ежедневно уходит около девяти литров молока и три упаковки овсяных хлопьев.

За жизнью многодетной семьи в Facebook следят около 250 тысяч пользователей. Также британцы ведут страницу в Instagram с 22 тыс. подписчиков.