Как не заболеть раком груди: восемь важных вопросов

Влияет ли пластика груди на формирование злокачественных и доброкачественных опухолей? И онкологи, и пластические хирурги едины во мнении: достоверных доказательств, что грудные импланты вызывают рак, — нет. Сам силикон рак не вызывает. Тем не менее имплант может скрыть развивающуюся опухоль в случае, если пациентка игнорирует профилактические осмотры.
В марте 2017 года Управление по надзору за качеством лекарств и пищевых продуктов США (FDA) обнародавло информацию о связи рака груди и анапластической крупноклеточной лимфомы — редкой и агрессивной формы рака груди. В FDA подчеркнули, что механизм разития опухоли в конкретном случае пока не изучен, и удалять импланты тем, у кого они уже есть, нет необходимости, пишет Health.mail.ru.
Какова вероятность наследственного заболевания?
«Плохая наследственность» — это всегда более высокий риск развития рака молочной железы.
«Есть так называемые „семейные раки“ молочной железы. Они связаны с генетическими мутациями, которые у ряда женщин есть с рождения. При определенных условиях они перерастают в рак чаще, чем у других женщин», — отмечает Вячеслав Егоров. По разным данным, от 10 до 30процентов случаев заболевания раком груди — наследственные».
У женщин с унаследованными или приобретенными мутациями генов BRCA1 или BRCA2 риск возникновения рака молочной железы — 85%. Кто бы что ни говорил о личности актрисы, но Анджелина Джоли на своем примере продемонстрировала самый надежный способ профилактики.
Очень важно знать негативную семейную историю — это уже полдела. Дальше важно уточнить, кому из родственников и в каком возрасте был поставлен диагноз.
«Например, бабушка по материнской линии болела раком молочной железы, насколько это опасно? Если у бабушки рак возник в 90 лет, то маловероятно, что это генетически обусловленная опухоль. Даже если в 60 — тоже маловероятно. А вот если заболевание проявилось до 50 лет — есть о чем беспокоиться», — приводит пример Вячеслав Егоров.
Если у родственников был двусторонний рак (даже после 50), это двойной повод для беспокойства.
«Также в группе высокого риска люди с опухолевыми синдромами, которые напрямую не связаны с РМЖ. Есть ряд генетически обусловленных опухолевых синдромов, то есть генетических мутаций, при которых рак молочной железы — один из вариантов развития событий», — уточняет Вячеслав Егоров. — Кстати у мужчин тоже бывает рак молочной железы. Он встречается в 100 раз реже, чем у женщин, и прогноз хуже», — добавляет онколог.
Есть вакцины, способные защитить от нескольких видов рака. Входит ли в этот список рак груди?
Есть вакцина против папилломавирусной инфекциии, которая провоцирует рак шейки матки. Массовая иммунизация налажена в некоторых штатах Америки и ряде европейских стран.
Есть противовирусные препараты для профилактики гепатита B и лекарства для лечения гепатита С, потому что на фоне перекрестного поражения возникает рак печени. Но вакцины от рака молочной железы нет.
Может ли наличие фибромы вызвать рак груди?
Любая опухоль требует гистологического анализа! Без исследования невозможно определить ее характер, а значит — можно упустить рак.
В лаборатории смогут увидеть способность клеток к повышенному размножению. Если она есть, это фактор, повышающий риск развития рака в 5-6 раз. Соответственно, низкая способность — низкая вероятность болезни. С таким новообразованием при постоянном контроле женщина может прожить всю жизнь без операции.
«Действительно, есть образования, за которыми можно просто следить. Есть кисты. Они встречаются реже фибром, и в 99% случаев эти образования доброкачественные. Другое дело, если они вырастают в полиповидные структуры, тогда риск рака молочной железы повышается», — рассказывает Вячеслав Егоров, доктор медицинских наук, профессор МГМУ им. Сеченова, заместитель главного врача по онкологии ГКБ № 5..
В России принят иной подход, который в полной мере описывается популярной фразой «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов». Хорошо это или плохо — вопрос дискуссионный.
«По опыту, 80% пациенток, которые отправляются на хирургическое лечение, имеют доброкачественные образования. Из них оперировать нужно 20%. Остальных — отправлять на криодеструкцию или домой», — комментирует ситуацию Егоров и рекомендует последовательность действий в случае, если образование все-таки обнаружили.
«Во-первых, изучите авторитетные англоязычные сайты противораковых обществ в раздел доброкачественных новообразований. Там можно найти брошюру более чем на сотню страниц с информацией для пациентов. Из них 10 листов о том, что делать, если у вас доброкачественное новообразование. Во-вторых, если есть сомнения, отправляйтесь к другому врачу за вторым мнением. Второе мнение очень важно», — описывает возможные шаги Вячеслав Егоров.
Помогает скрининг выявить болезнь? Сколько надо обследовать женщин, чтобы предотвратить одну смерть от РМЖ?
Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. При этом сегодня его лечение максимально индивидуализировано. И на ранней стадии вероятность полного излечения — 98%. На ранней — это значит на первой. На второй — 93%. На третьей — 72%. На четвертой стадии вероятность всего 22%.
Исключить риск РМЖ полностью нельзя, поэтому так важно регулярно обследоваться. Что же касается конкретных цифр: из 10 тысяч маммографически обследованных женщин рак молочной железы будет найден у 80. И, вероятно, это будет уже III или IV стадия (смертность в этом случае составляет 20%).
Таким образом, чтобы предотвратить 1 смерть, надо обследовать 5 тысяч человек.
Связан ли рак груди с наличием или отсутствием детей и кормлением грудью?
Сводный анализ данных 47 исследований показал, что риск развития РМЖ у женщин, кормивших грудью в течение года, снижается, по сравнению с теми женщинами, которые никогда не кормили грудью. Те же, кто кормили грудью в течение двух лет, снизили риски в два раза относительно тех, кто кормил один год.
Отсутствие детей считается фактором риска, но вопрос все-таки спорный, отмечают онкологи.
«В два раза повышается вероятность заболевания РМЖ у женщин, которые родили в возрасте старше 35 лет. То есть рождение ребенка само по себе вовсе не снижает риски», — приводит статистику Вячеслав Егоров.
Как часто можно без вреда для здоровья можно делать УЗИ молочных желез?
Ограничений по количеству и частоте процедур нет. «Этот метод безопасный, вреда от него точно не будет, — говорит Вячеслав Егоров, — Другой вопрос, что у вас еще найдут».
А найти могут — мастопатию, фиброаденому, мастит, абсцесс, кисту — в общем, те самые новообразования, удаление которых не всегда оправдано и вызывает споры даже в медицинской среде.
Как часто нужно обследоваться? Можно ли говорить о проблеме гипердиагностики?
Избыточное лечение можно получить в связи с неверной диагностикой заболевания.
«Если пациентку обследуют до 40 лет, вероятность, что диагноз будет неправильным, составляет около 95%. Но есть вероятность, что врачи могут что-то заподозрить, назначить биопсию или операцию, загрузить пациента дополнительными обследованиями, которые нивелируют ценность скрининга. После 40 лет ошибочные диагнозы перекрываются той пользой, которую мы получаем, обследуя бессимптомных пациентов. В этой возрастной группе ошибочный диагноз уже 10%», — делится малоизвестными фактами Вячеслав Егоров.
Теперь конкретные цифры. В возрастной группе до 40 лет регистрируется всего 5% случаев РМЖ. От 40 до 50 лет — приблизительно 20%. В возрастной группе женщин старше 50 лет — примерно 75% случаев.
Исходя из этого и создавались международные рекомендации (для среднестатистической женщины без осложненного анамнеза).
20–40 лет
Никакой маммографии. Только осмотр и пальпация у гинеколога или маммолога. 1 раз в 3 года.
40–50 лет
После 40 лет риск заболеть раком груди стремительно растет. Поэтому проходить осмотр у специалиста рекомендуется не реже 1 раза в год и делать маммографию 1 раз в 2 года.
Старше 50 лет
Осмотр у специалиста не реже 1 раза в 2 года и делать маммографию 1 раз в 2 года.