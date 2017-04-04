Как не заболеть раком груди: восемь важных вопросов

В марте 2017 года Управление по надзору за качеством лекарств и пищевых продуктов США (FDA) обнародавло информацию о связи рака груди и анапластической крупноклеточной лимфомы — редкой и агрессивной формы рака груди. В FDA подчеркнули, что механизм разития опухоли в конкретном случае пока не изучен, и удалять импланты тем, у кого они уже есть, нет необходимости, пишет Health.mail.ru.

Какова вероятность наследственного заболевания?

«Плохая наследственность» — это всегда более высокий риск развития рака молочной железы.

«Есть так называемые „семейные раки“ молочной железы. Они связаны с генетическими мутациями, которые у ряда женщин есть с рождения. При определенных условиях они перерастают в рак чаще, чем у других женщин», — отмечает Вячеслав Егоров. По разным данным, от 10 до 30процентов случаев заболевания раком груди — наследственные».

У женщин с унаследованными или приобретенными мутациями генов BRCA1 или BRCA2 риск возникновения рака молочной железы — 85%. Кто бы что ни говорил о личности актрисы, но Анджелина Джоли на своем примере продемонстрировала самый надежный способ профилактики.

Очень важно знать негативную семейную историю — это уже полдела. Дальше важно уточнить, кому из родственников и в каком возрасте был поставлен диагноз.

«Например, бабушка по материнской линии болела раком молочной железы, насколько это опасно? Если у бабушки рак возник в 90 лет, то маловероятно, что это генетически обусловленная опухоль. Даже если в 60 — тоже маловероятно. А вот если заболевание проявилось до 50 лет — есть о чем беспокоиться», — приводит пример Вячеслав Егоров.

Если у родственников был двусторонний рак (даже после 50), это двойной повод для беспокойства.

«Также в группе высокого риска люди с опухолевыми синдромами, которые напрямую не связаны с РМЖ. Есть ряд генетически обусловленных опухолевых синдромов, то есть генетических мутаций, при которых рак молочной железы — один из вариантов развития событий», — уточняет Вячеслав Егоров. — Кстати у мужчин тоже бывает рак молочной железы. Он встречается в 100 раз реже, чем у женщин, и прогноз хуже», — добавляет онколог.

Есть вакцины, способные защитить от нескольких видов рака. Входит ли в этот список рак груди?

Есть вакцина против папилломавирусной инфекциии, которая провоцирует рак шейки матки. Массовая иммунизация налажена в некоторых штатах Америки и ряде европейских стран.

Есть противовирусные препараты для профилактики гепатита B и лекарства для лечения гепатита С, потому что на фоне перекрестного поражения возникает рак печени. Но вакцины от рака молочной железы нет.

Может ли наличие фибромы вызвать рак груди?

Любая опухоль требует гистологического анализа! Без исследования невозможно определить ее характер, а значит — можно упустить рак.

В лаборатории смогут увидеть способность клеток к повышенному размножению. Если она есть, это фактор, повышающий риск развития рака в 5-6 раз. Соответственно, низкая способность — низкая вероятность болезни. С таким новообразованием при постоянном контроле женщина может прожить всю жизнь без операции.