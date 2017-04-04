Как добавленный сахар незаметно портит жизнь

Добавленные сахара попадают в продукты в процессе приготовления и обработки. Это может быть свекольный или тростниковый сахар, солодовый, кукурузный, кленовый сироп, фруктоза, декстроза, концентрат меда, патоки, фруктовых соков. Если вы видите на упаковке похожие названия — знайте: вас пытаются накормить лишними калориями, пишет Health.mail.ru.

Добавленные сахара распространены. Например, в США они содержатся примерно в 80% обработанных продуктов. Одно из самых главных зол, по мнению специалистов — подслащенные напитки. Другой распространенный источник — конфеты, шоколад, торты, пирожные.

Сахарная наркомания

В каком-то смысле сахар можно считать единственным легальным наркотиком. С точки зрения неврологии, вкусная еда, в том числе сладости — вознаграждение для мозга.

Когда мы едим сладкое, в нервной системе выделяется вещество под названием дофамин. Мозг как бы говорит сам себе: «А этот торт очень вкусный! Пожалуй, стоит съесть еще кусочек».

Чем больше человек потребляет сахара, тем хуже без него активируются дофаминовые нервные сигналы. Со временем нужна все большая доза. Ничего не напоминает?

Во время экспериментов ученые обнаруживали у крыс симптомы «сахарной ломки», напоминающей ту, что бывает с наркозависимыми.

Закономерное следствие сахарной зависимости — склонность к перееданию. А значит, риски проблем со здоровьем, которые перечислены выше, будут только усиливаться.

Лишние калории и риск ожирения

Сахара — топливо, которое организм использует для получения энергии. С добавленными сахарами организм получает больше калорий, чем может израсходовать, а малоподвижный образ жизни идет в довесок. Неистраченная энергия откладывается про запас в виде жира.

Одно из исследований, в котором приняли участие 4 000 человек, показало, что потребление одной или более порций сладкой газировки повышает риск ожирения на целых 37%.

Распространение эпидемии ожирения во многом связано с увеличением потребления сахара фруктозы.

Если сравнить две диеты с одинаковым количеством калорий, та, в которой больше фруктозы, с большей вероятностью приведет к ожирению, диабету и метаболическому синдрому.

Фруктозу перерабатывают два фермента: фруктокиназа C и фруктокиназа A. Фруктокиназа C вызывает ожирение, диабет и жировое перерождение печени.

Высокое давление

Результаты исследований показывают, что добавленные сахара, так же, как и жирная пища, повышают в крови уровень «плохих» жиров. Это плохо сказывается на состоянии сердца и сосудов.

Так, если выпивать один или более подслащенных напитков ежедневно, риск артериальной гипертензии повышается минимум на 20%, а если употреблять 2 и более — на 35% возрастает риск ишемической болезни сердца.

Важно, какую часть калорий человек получает из добавленных сахаров. Ученые выяснили, что если этот показатель больше 21%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 38%.

Сахарный диабет второго типа

Напомним, это состояние, при котором клетки тела становятся менее чувствительными к инсулину. Добавленные сахара повышают риск диабета двумя путями.

Один из них — ожирение, о котором мы уже рассказали. Второй — постоянное поступление в кровь сахара, с которым организм должен как-то справляться. Когда ресурсов не хватает, клетки начинают хуже реагировать на инсулин, нарушается функция поджелудочной железы, развивается воспаление.

Исследования показали, что люди, которые ежедневно употребляют 1-2 порции сладких напитков, болеют сахарным диабетом второго типа на 26% чаще, чем те, кто употребляют не более одной порции в месяц.

Как защищаться от сахаров-партизан

Несколько элементарных советов помогут избежать «передозировок» добавленного сахара:

Помните о рекомендованных нормах. Для женщин — 6 чайных ложек сахара ежедневно, для мужчин — 9 чайных ложек. Меньше можно, больше — не стоит.

Внимательно смотрите, что написано на этикетках. И пусть вас не вводят в заблуждение надписи в духе «здоровый продукт». Изучайте состав. Ищите сахара.

Старайтесь добавлять меньше сахара в чай, кофе, в тесто для блинов, в домашние сладости.

Старайтесь не покупать обработанные продукты в упаковках. Лучше развесные овощи и фрукты.

Экспериментируйте со специями — они помогут улучшить вкус некоторых продуктов без сахара.