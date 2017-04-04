Десять фраз, которые никогда не стоит говорить своему мужчине

1. «Я бы хотела, чтобы ты был таким, как он»

Никогда не сравнивайте своего мужчину с другими — со своими бывшими, братьями, друзьями, мужьями подруг. Это больно бьет по самооценке и подрывает ваши отношения. Вот вы бы хотели, чтобы он вас так сравнивал?

2. «Ты всегда так делаешь»

Самая большая проблема в этой фразе — это слово «всегда». Это несправедливое предположение, которое лишь заставляет мужчину защищаться и начать новую ссору, пишет Soulpost.ru.

3. «Ты меня не понимаешь»

Может и не понимает, но дайте ему шанс. Если вы будете откровенной и терпеливой, у него будет возможность понять.

4. «Оставь меня в покое»

Вам может действительно нужно побыть одной, когда эмоции зашкаливают — и это не плохо. Но вместо упомянутых слов лучше сказать: «Давай сделаем 15-минутный перерыв, успокоимся и затем вернемся к этому вопросу».

5. «Не думай об этом»

Ему нужно, чтобы вы постарались понять его чувства. Ему нужно, чтобы вы его слушали. Не недооценивайте его чувства, задавайте вопросы и старайтесь узнать больше. Показывайте свой интерес.

6. «Может, нам просто развестись?»

Никогда не угрожайте ему разводом или расставанием. Может вы сказали это просто так, а он всерьез рассмотрит этот вариант. Если все настолько серьезно, то вам нужно зреть в корень проблемы отношений.

7. «Меня раздражает, когда ты так делаешь»

Он всегда будет делать то, что может раздражать вас, как и ваши привычки могут раздражать его. Потому примите это, а если хотите обратить на это внимание, говорите об этом более добрым тоном. Все дело в том, КАК это сказать.

8. «Ты никогда не можешь меня удовлетворить»

Проблемы в постели — очень тонкий вопрос. Никогда не обсуждайте это ни с кем, кроме своего мужчины. Если он действительно старается, то не нужно это говорить ему таким образом. Лучше предложите идеи, как он может вам помочь получить удовольствие. Относитесь к проблеме с пониманием и тактичностью.

9. «Я бы так не сделала»

Уважайте решение вашего мужчины. Вы можете высказывать свое мнение и чувства, но постарайтесь делать это более тактично.

10. «Не знаю, почему я вообще вышла за тебя замуж»

Избегайте фраз, о которых вы потом пожалеете, а у него на сердце останутся шрамы. Он вас простит, но не забудет.