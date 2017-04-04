Вы только посмотрите, какие спортивные женщины живут у нас в Эстонии!

В рамках данного проекта 18 участниц для достижения тела своей мечты в течение десяти недель шли к своей цели, тренируясь и питаясь под чутким руководством тренеров и специалистов. Цели у всех были разные. Кто-то пришел сбросить лишний вес и подтянуть тело, а кто-то - за мышцами, чтобы придать телу рельеф и выйти на сцену в открытых соревнованиях по культуризму уже этой весной. Успеха достигли все, что превзошло самые смелые прогнозы организаторов.

2 апреля участницы были разделены на категории в соответствии со своим ростом и в каждой категории было выбрано три победительницы. Первыми в своих категориях стали: Елена Костроман, Ангелика Роос, Ольга Ледванова и Каиса Абнер.

Приз за самую большую потерю веса получила Александра Шелепова, которой удалось избавится за десять недель от 13 килограммов лишнего веса. Приз за лучшее изменение тела получила Илона Оясте.

Партнеры проекта тоже решили поддержать участниц и не оставить их без внимания в день соревнования. Свою симпатию салон Kehastuudio выразил Марье Пярт, подарив подарочную карту на процедуры, Айки Тийслер получила подарок от Beaubelle, Bona Dea отметили подарком Екатерину Рейнесберг, Tantsugeen подарил двум участницам – Алексадре Шелеповой и Елене Поздняковой – тренировки в неограниченном количестве, Morocon Tan выбрал любимицей Каису Абнер, визажист Алина Панова премировала вечерним мейком участницу Кадри Таммоя, Oivaline tervislik tort для себя отметил самую худенькую участницу - Ирину Каблукову и вручил ей в подарок талон на заказ торта, Navy Studio отметили успехи Ольги Мамаевой, а своими любимицами выбрали Marc&Andre Александру Шелепову и Елену Позднякову.

Также в процессе онлайн голосования в газете Õhtuleht больше всех голосов набрала Каиса Абнер, за что была премирована ящиком напитков от Nocco.

9 участниц от проекта поедут в Ригу 23 апреля, соревноваться с участницами аналогичных проектов Прибалтики. Это Пирет Похл, Елена Костроман, Ирина Мурникова, Ольга Мамаева, Ангелика Роос, Ирина Акиншина, Аики Тиислер, Ольга Ледванова и Елена Позднякова.

Проект снимал и освещал в своих передачах Kanal2.