Лишний вес в любом возрасте грозит смертью

Исследователи доказали, что наличие лишнего веса в любой период взрослой жизни повышает риск преждевременной смерти. Вероятность уйти из жизни от болезней сердца, опухолей или любых других проблем вырастает у всех, кто имел лишний вес или ожирение даже временно. Ученые изучили информацию по 225 000 человек в возрасте от 25 до 91 года, проанализировав их историю изменений веса в разные отрезки времени, а не в какой-то отдельный период. Исследователи утверждают, что полученные ими данные говорят о способности лишнего веса оказывать вредное воздействие на здоровье в любой период жизни. Ранее было принято считать, что риск преждевременной смерти вырастает у людей с лишним весом во второй половине жизни, пишет Medikforum.ru.

Исследование ученых из Гарвардской школы здравоохранения и Бостонского университета показало, что чем больше килограммов набирает тот или иной человек, тем выше риск преждевременной смерти. Также результаты исследования опровергают теорию о том, что наличие лишнего веса в пожилом возрасте оказывает какое-то защитное воздействие. Выяснилось, что индекс массы тела пределах от 25 до 30, что классифицируется, как лишний вес, увеличивает опасность смерти от любой причины в следующие 12 лет на 6%. При индексе массы тела от 30 до 35, что классифицируется, как ожирение, риск смерти в следующие 12 лет вырастает на 24%. Если же этот индекс превышает 35, что говорит о морбидном ожирении, то риск смерти вырастает на 73%.

Выше всего у жертв лишнего веса и ожирения угроза умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, у людей с морбидным ожирением вероятность смерти от этих болезней вырастает на 174%. Риск смерти от рака варьируется от 1% до 28% в зависимости от веса.