Семь советов психологов, как помочь вашему партнеру открыться вам

1. Не говорите «нам нужно поговорить»

Это настолько заезженная фраза, что она сама по себе может отпугивать. Тем более, когда вы устанавливаете время для разговора, ваш партнер еще больше будет закрываться. Лучше просто выбирайте удобный и подходящий момент, пишет Soulpost.ru.

«Судя по моему опыту, мужчины намного более открыты к такому общению за утренним кофе перед работой или на прогулке с собакой, — отмечает семейный психолог Курт Смит. — Многие пары с детьми жалуются, что у них просто нет времени поговорить тет-а-тет, но на самом деле, если думать нестандартно, вы найдете варианты».

2. Не поднимайте важные темы, когда вы оба уставшие

Не нужно начинать серьезный разговор, когда жена только пришла домой с работы, или когда муж завалился в постель после тяжелого дня.

3. Объясните, почему это важно для вас

Если вашему партнеру сложно говорить на какую-то конкретную тему, помогите ему, объяснив, почему вам нужен этот разговор. Скажите, как то, что вы узнаете его мысли и чувства по этому поводу, укрепит и улучшит ваши отношения.

4. Держите себя в руках

Если ваш партнер постоянно уходит от серьезных разговоров, логично, что это может злить и раздражать вас. Но если вы все же хотите добиться конструктивного разговора, злость и лишние эмоции будут только мешать. Если вы будете кричать на человека, он либо закроется еще больше, либо просто тоже накричит на вас в ответ. Ваши терпение и дружелюбие лучше помогут партнеру открыться.

5. Сначала поделитесь своими чувствами

Откровенность за откровенность. Когда человек чувствует безопасность в отношениях, он начнет открываться.

6. Внимательно слушайте

Когда ваш партнер все же решается вам открыться, внимательно слушайте. Не спешите давать советы или утешать, сначала просто выслушайте, сохраняя зрительный контакт. Настройтесь, что вы можете услышать не то, что ожидали, но перед тем, как что-то ответить, всегда подождите секунд 15.

7. Задавайте вопросы

Только не те, на которые можно ответить односложно «да» или «нет», то есть не просто «тебе плохо?», «что случилось?" и "чем ты так расстроен?».