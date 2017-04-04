Шесть ссор, которые происходят у всех пар перед разводом

1. «Ты принимаешь меня как должное»

Все мы сначала влюбляемся, начинаем жить вместе, потом привыкаем и принимаем все как данность. Это вроде бы и хорошо: значит вам максимально комфортно с человеком, но иногда один из партнеров воспринимает это так, словно другой стал равнодушным и не ценит его, пишет Soulpost.ru.

Чтобы избежать этого, во-первых, не нужно полагать, что вы знаете, что думает или чувствует ваш партнер.

Вы можете думать: «Мы не занимались сексом уже два месяца, значит ты больше меня не любишь» или «Он не уважает работу, которую я делаю по дому». Как только вы говорите себе это (не получив подтверждения своих догадок у партнера), вы начинаете находить доказательства своих мыслей.

2. «Что случилось с нашей интимной жизнью?»

Очень важно обсуждать свои сексуальные потребности, потому что у мужчин и женщин они разнятся, и порой не так стереотипно, как многие думают. Некоторым мужчинам нужно намного меньше секса, а некоторые женщины могут думать, что муж просто потерял к ней интерес. К тому же, причиной отсутствия секса могут быть другие проблемы в отношениях, так что сначала нужно выяснить причину.

3. «Ты не заинтересован в наших отношениях»

На грани развода один из партнеров может серьезно сомневаться в том, насколько вообще они подходят друг другу. В таком случае нужно вспомнить свои первые чувства и ставить новые совместные цели, создавать семейные традиции.

4. «Ты настраиваешь детей против меня»

Это одна из последних стадий, предшествующих разводу. Когда пары уже настолько отчаялись, что даже забывают думать об интересах детей, чтобы защищать их чувства, и даже могут вовлекать их в свои ссоры.

5. «Мы постоянно ссоримся об одном и том же»

Все плохо, когда вы никак не можете найти решение или компромисс по одному и тому же вопросу. Может быть, вы думали, что уже решили его, но потом один из вас снова поднимает эту тему. Скорее всего, это признак недопонимания друг друга, или нежелания понимать. Постарайтесь ставить себя на место другого и видеть проблему с его стороны.

6. «Мы перестали разговаривать»

Партнеры перестают открыто говорить друг другу о чувствах и проблемах, начинают строить догадки и скрывать что-то. Это ведет к раздражительности и недоверию.