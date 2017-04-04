Как анализировать детский рисунок семьи

Можно приступать к простому анализу:

1. По очередности

Обычно первым дети рисуют самого любимого или самого значительного члена семьи. Если он забыл нарисовать кого-то – это значит, что с этим человеком у ребенка натянутые отношения. Себя ребенок часто изображает в самом центре – значит он уверен в том, что родители любят его. А если малыша на рисунке нет, то, стало быть, он чувствует себя одиноким.

2. По составу

Если на рисунке отсутствует один из членов семьи, спроси у ребенка, почему он его забыл. Такой неполный портрет – серьезный повод задуматься, пишет Ivona.bigmir.net.

3. По размеру

Чем большим авторитетом у ребенка пользуется изображаемый человек, тем выше и больше будет его фигура. Отвергнутые дети рисуют себя маленькими, а избалованные могут не вместить свое гигантское изображение.

4. По расстоянию

Чем ближе малыш рисует себя к кому-то из родителей, тем сильней его привязанность к этому человеку. Любой предмет, нарисованный между людьми, символизирует барьер в отношениях.

5. По цвету

Все, что вызывает у ребенка положительные эмоции, он раскрасит яркими цветами. Если чью-то одежду малыш раскрасил синим, значит, рядом с этим человеком ему комфортно. Если зеленым – значит этот человек уважаем и значим для ребенка. Желтый будет означать импульсивность и руководство к действию, красный – агрессию, черный цвет сигнализирует об эмоциональном неприятии кого-то из родственников.

6. По частям тела

Тщательно прорисованные черты лица означают любовь и значимость родителя для ребенка. Если автор рисунка выделил свое лицо – это признак самолюбования или повышенного внимания к своей внешности, но до четырех лет такой рисунок можно считать нормой. Если маленький художник изобразил рот кого-то из родителя слишком большим, то, возможно, этот человек делает ребенку много замечаний.

Если рта нет или он очень мал – персонаж в жизни скрывает свои чувства. Нарисованные зубы говорят об агрессии. Персонажи с большими глазами испытывают страх, а с маленькими – что-то скрывают. Длинные руки означают, что этот человек очень властный и психологически давит на ребенка. Короткие руки выдают внутреннюю слабость.

Твой ребенок может помочь не только найти, но и обезвредить болевые точки семейных отношений. Присмотрись, все проблемы сейчас у тебя перед глазами.